https://ria.ru/20231108/khamas-1908078589.html

Армия Израиля заявила о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС - РИА Новости, 08.11.2023

Армия Израиля заявила о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из ведущих разработчиков оружия палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:39

2023-11-08T09:39

2023-11-08T10:07

в мире

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хамас

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из ведущих разработчиков оружия палестинского движения ХАМАС."Истребитель ВВС Израиля ликвидировал Мохседа Абу Зина <...> Он был одним из ведущих разработчиков оружия ХАМАС и экспертом по разработке стратегического оружия и ракет", — говорится в публикации.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,3 тысячи человек, более четырех тысяч из них дети. Почти 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон