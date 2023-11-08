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Армия Израиля заявила о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС - РИА Новости, 08.11.2023
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09:39 08.11.2023 (обновлено: 10:07 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/khamas-1908078589.html
Армия Израиля заявила о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС
Армия Израиля заявила о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС - РИА Новости, 08.11.2023
Армия Израиля заявила о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из ведущих разработчиков оружия палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:39
2023-11-08T10:07
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
восточный иерусалим
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из ведущих разработчиков оружия палестинского движения ХАМАС.&quot;Истребитель ВВС Израиля ликвидировал Мохседа Абу Зина &lt;...&gt; Он был одним из ведущих разработчиков оружия ХАМАС и экспертом по разработке стратегического оружия и ракет&quot;, — говорится в публикации.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,3 тысячи человек, более четырех тысяч из них дети. Почти 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН
Армия Израиля заявила о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации одного из ведущих разработчиков оружия ХАМАС

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из ведущих разработчиков оружия палестинского движения ХАМАС.
«

"Истребитель ВВС Израиля ликвидировал Мохседа Абу Зина <...> Он был одним из ведущих разработчиков оружия ХАМАС и экспертом по разработке стратегического оружия и ракет", — говорится в публикации.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,3 тысячи человек, более четырех тысяч из них дети. Почти 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООН
 
 
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