https://ria.ru/20231108/khalatnost-1908228322.html

В Тульской области работника горадминистрации обвинили в смерти ребенка

В Тульской области работника горадминистрации обвинили в смерти ребенка - РИА Новости, 08.11.2023

В Тульской области работника горадминистрации обвинили в смерти ребенка

Работника администрации города Ефремов в Тульской области обвинили в халатности после смерти ребенка, на которого упали металлические ворота на уличной... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:04

2023-11-08T18:04

2023-11-08T18:04

происшествия

тульская область

ефремов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Работника администрации города Ефремов в Тульской области обвинили в халатности после смерти ребенка, на которого упали металлические ворота на уличной спортивной площадке, сообщает СУСК России по региону. Сообщается, что в Тульской области расследуется уголовное дело по факту смерти мальчика по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). "Следствием установлено, что 6 июня 2023 года во время игры малолетних детей на уличной спортивной площадке произошло падение металлических ворот на девятилетнего мальчика, в результате чего ребенок получил серьезные травмы, от которых, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в тот же день", - говорится в сообщении. В ходе расследования уголовного дела, отмечает СУСК, установлена причастность к произошедшему председателя комитета по жизнеобеспечению администрации города Ефремов, в чьи обязанности входил контроль за технической исправностью оборудования на указанной площадке. "В настоящее время председателю комитета по жизнеобеспечению предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть человека. В отношении него избрана мера пресечения. Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме", - информирует следственное управление.

https://ria.ru/20231108/napadenie-1908176331.html

https://ria.ru/20231023/rebenok-1904800454.html

тульская область

ефремов

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происшествия, тульская область, ефремов