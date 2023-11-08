https://ria.ru/20231108/khalatnost-1908228322.html
В Тульской области работника горадминистрации обвинили в смерти ребенка
В Тульской области работника горадминистрации обвинили в смерти ребенка - РИА Новости, 08.11.2023
В Тульской области работника горадминистрации обвинили в смерти ребенка
Работника администрации города Ефремов в Тульской области обвинили в халатности после смерти ребенка, на которого упали металлические ворота на уличной... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:04
2023-11-08T18:04
2023-11-08T18:04
происшествия
тульская область
ефремов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Работника администрации города Ефремов в Тульской области обвинили в халатности после смерти ребенка, на которого упали металлические ворота на уличной спортивной площадке, сообщает СУСК России по региону. Сообщается, что в Тульской области расследуется уголовное дело по факту смерти мальчика по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). "Следствием установлено, что 6 июня 2023 года во время игры малолетних детей на уличной спортивной площадке произошло падение металлических ворот на девятилетнего мальчика, в результате чего ребенок получил серьезные травмы, от которых, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в тот же день", - говорится в сообщении. В ходе расследования уголовного дела, отмечает СУСК, установлена причастность к произошедшему председателя комитета по жизнеобеспечению администрации города Ефремов, в чьи обязанности входил контроль за технической исправностью оборудования на указанной площадке. "В настоящее время председателю комитета по жизнеобеспечению предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть человека. В отношении него избрана мера пресечения. Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме", - информирует следственное управление.
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происшествия, тульская область, ефремов
Происшествия, Тульская область, Ефремов
В Тульской области работника горадминистрации обвинили в смерти ребенка
В Ефремове работника администрации обвинили в халатности после смерти ребенка
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя - РИА Новости.
Работника администрации города Ефремов в Тульской области обвинили в халатности после смерти ребенка, на которого упали металлические ворота на уличной спортивной площадке, сообщает СУСК России по региону
.
Сообщается, что в Тульской области расследуется уголовное дело по факту смерти мальчика по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
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"Следствием установлено, что 6 июня 2023 года во время игры малолетних детей на уличной спортивной площадке произошло падение металлических ворот на девятилетнего мальчика, в результате чего ребенок получил серьезные травмы, от которых, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в тот же день", - говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела, отмечает СУСК, установлена причастность к произошедшему председателя комитета по жизнеобеспечению администрации города Ефремов, в чьи обязанности входил контроль за технической исправностью оборудования на указанной площадке.
"В настоящее время председателю комитета по жизнеобеспечению предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть человека. В отношении него избрана мера пресечения. Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме", - информирует следственное управление.
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