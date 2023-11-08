https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908064380.html

В МИД рассказали о действиях США в Казахстане

В МИД рассказали о действиях США в Казахстане - РИА Новости, 08.11.2023

В МИД рассказали о действиях США в Казахстане

США пытаются расширить свое влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев и военного персонала, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T06:45

2023-11-08T06:45

2023-11-08T15:06

в мире

казахстан

сша

россия

александр стерник

нато

оон

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564158430_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_345c1a1833309a0c0ca94ff1ab9461fc.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США пытаются расширить свое влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев и военного персонала, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. В конце октября в соцсетях появились сообщения о том, что в Казахстане якобы открылся центр НАТО. Позднее военное ведомство страны опровергло эту информацию и пояснило, что речь идет об открытии нового конференц-зала Центра миротворческих операций Министерства обороны Казахстана. "В нем с 2006 года ведется обучение военного, полицейского и гражданского персонала по стандартам НАТО, которые соответствуют критериям подготовки контингентов к участию в операциях по поддержанию мира ООН. Следовательно, говорить об открытии в Казахстане "центра НАТО" некорректно. Вместе с тем, очевидно, что американская сторона подобными акциями пытается "разрекламировать" себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а следовательно, и военного персонала в целом", — сказал Стерник. О присутствии американских военных специалистов и их инфраструктуры на территории Казахстана речь не идет, отметил он."Тем более что все страны — члены ОДКБ придерживаются обязательства не допускать размещения военных контингентов третьих стран без согласования со своими союзниками", — напомнил дипломат.Как указали в Минобороны Казахстана, Центр миротворческих операций является республиканским государственным учреждением дополнительного образования ведомства, основной целью которого является "языковая подготовка и подготовка военного, полицейского и гражданского персонала к участию в миротворческих операциях по стандартам ООН, обучение основам международного гуманитарного права, положениям нормативной правовой базы по миротворческой деятельности". Указывается, что центр является членом международной ассоциации учебных центров по поддержанию мира (IAPTC).

https://ria.ru/20231108/druzya-1908047020.html

https://ria.ru/20231108/aziya-1908059018.html

казахстан

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, сша, россия, александр стерник, нато, оон, снг