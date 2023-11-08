https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048690.html

Путин рассказал о проектах обеспечения газом севера Казахстана

Путин рассказал о проектах обеспечения газом севера Казахстана - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рассказал о проектах обеспечения газом севера Казахстана

Прорабатываются различные варианты отладки газотранспортной инфраструктуры для помощи в обеспечении газом северных районов Казахстана, заявил президент России... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:45

2023-11-08T00:45

2023-11-08T00:45

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Прорабатываются различные варианты отладки газотранспортной инфраструктуры для помощи в обеспечении газом северных районов Казахстана, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", текст которого опубликован на сайте Кремля. "Что касается Казахстана, то Россия готова помочь в газификации его северных и восточных районов в соответствии с подписанной 18 января этого года "Газпромом" и правительством Казахстана "дорожной картой" по сотрудничеству в газовой сфере. В настоящее время идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры", - сказал он. В январе 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. В июне "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор о транспортировке российского газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана. Поставки начались в октябре. Они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр". Первого ноября "Газпром" сообщил, что председатель правления компании Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.

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в мире, казахстан, россия, владимир путин, газпром, алексей миллер