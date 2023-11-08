https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908045895.html

Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей

Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей - РИА Новости, 08.11.2023

Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей

Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что его личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в полной мере отражают высокий... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:16

2023-11-08T00:16

2023-11-08T00:16

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казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что его личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей. Текст интервью Владимира Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", - сказал он.

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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире