https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908045895.html
Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей
Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей
Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что его личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в полной мере отражают высокий... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:16
2023-11-08T00:16
2023-11-08T00:16
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что его личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей. Текст интервью Владимира Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", - сказал он.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей
Путин: контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей двух стран