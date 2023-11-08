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Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей - РИА Новости, 08.11.2023
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00:16 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908045895.html
Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей
Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей
Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что его личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в полной мере отражают высокий... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:16
2023-11-08T00:16
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что его личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей. Текст интервью Владимира Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", - сказал он.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей

Путин: контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей двух стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что его личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей.
Текст интервью Владимира Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин рассказал о принципах партнерства России и Казахстана
00:06
"Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", - сказал он.
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
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