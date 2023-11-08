https://ria.ru/20231108/kasparov-1908217001.html
Суд оштрафовал Гарри Каспарова* за отсутствие маркировки иноагента
Суд оштрафовал Гарри Каспарова* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 08.11.2023
Суд оштрафовал Гарри Каспарова* за отсутствие маркировки иноагента
Хамовнический суд Москвы в среду оштрафовал на 40 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за распространение в интернете материалов без... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:37
2023-11-08T17:37
2023-11-08T18:20
россия
гарри каспаров
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду оштрафовал на 40 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал виновным Каспарова* в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Этот же суд рассмотрит 4 декабря в отношении Каспарова* еще один протокол, составленный за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган (части 2 статьи 19.34 КоАП РФ). Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр иноагентов в мае прошлого года.* Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, гарри каспаров, происшествия, москва
Россия, Гарри Каспаров, Происшествия, Москва
Суд оштрафовал Гарри Каспарова* за отсутствие маркировки иноагента
Гарри Каспарова оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду оштрафовал на 40 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал виновным Каспарова* в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Этот же суд рассмотрит 4 декабря в отношении Каспарова* еще один протокол, составленный за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган (части 2 статьи 19.34 КоАП РФ).
Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр иноагентов в мае прошлого года.
* Признан в России иноагентом
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях