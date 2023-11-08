https://ria.ru/20231108/kasparov-1908217001.html

Суд оштрафовал Гарри Каспарова* за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал Гарри Каспарова* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 08.11.2023

Суд оштрафовал Гарри Каспарова* за отсутствие маркировки иноагента

Хамовнический суд Москвы в среду оштрафовал на 40 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за распространение в интернете материалов без... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:37

2023-11-08T17:37

2023-11-08T18:20

россия

гарри каспаров

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду оштрафовал на 40 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал виновным Каспарова* в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Этот же суд рассмотрит 4 декабря в отношении Каспарова* еще один протокол, составленный за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган (части 2 статьи 19.34 КоАП РФ). Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр иноагентов в мае прошлого года.* Признан в России иноагентом

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, гарри каспаров, происшествия, москва