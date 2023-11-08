https://ria.ru/20231108/kaliningrad-1908171785.html

Житель Калининграда съел украденные пять тысяч рублей

Житель Калининграда съел украденные пять тысяч рублей - РИА Новости, 08.11.2023

Житель Калининграда съел украденные пять тысяч рублей

Житель Калининграда обвиняется в том, что выкрал деньги из сумки продавца в кафе, а когда риск быть пойманным с поличным оказался слишком велик, уничтожил... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:39

2023-11-08T15:39

2023-11-08T15:39

калининград

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815322199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e68374f9d99c69e30992ec61e3abd5e.jpg

КАЛИНИНГРАД, 8 ноя - РИА Новости. Житель Калининграда обвиняется в том, что выкрал деньги из сумки продавца в кафе, а когда риск быть пойманным с поличным оказался слишком велик, уничтожил улики, съев часть банкнот, сообщает пресс-служба УМВД Калининграда. Как рассказали в полиции, деньги калининградец вытащил, когда продавщица отлучилась на некоторое время. Однако вернувшись, женщина обнаружила пропажу банкнот, но не растерялась и заперла входную дверь. "Когда мужчина понял, что не сможет выбраться из кафе, он спрятал часть денег за трубой в туалетной комнате, где их впоследствии обнаружили полицейские. Еще пять тысяч рублей мужчина съел", - говорится в сообщении. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, появление служителей порядка не испортило аппетит похитителю, и он продолжил жевать купюры при полицейских. Злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). При этом мужчину отпустили под подписку о невыезде. Отмечается, что пока расследовалось одно преступление, мужчина решился на другое. По данным ведомства, находясь в гостях, он похитил у хозяина квартиры деньги в рублях, евро и таджикских сомони на общую сумму более 33 тысяч рублей. Возбуждено еще одно уголовное дело.

https://ria.ru/20230517/bankomat-1872370410.html

https://ria.ru/20231030/deboshir-1906172619.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининград, россия, происшествия