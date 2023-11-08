https://ria.ru/20231108/kadyrov-1908258473.html

В Чечне рассказали об умении Адама Кадырова обращаться с оружием с детства

В Чечне рассказали об умении Адама Кадырова обращаться с оружием с детства - РИА Новости, 08.11.2023

В Чечне рассказали об умении Адама Кадырова обращаться с оружием с детства

Пятнадцатилетний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, с малых лет обучается военному делу и тактической стрельбе у лучших инструкторов в мире,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:23

2023-11-08T20:23

2023-11-08T20:23

адам кадыров

ахмед дудаев

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 8 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, с малых лет обучается военному делу и тактической стрельбе у лучших инструкторов в мире, рассказал РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "По поводу Адама Рамзановича могу сказать, что он с малых лет обучается военному делу и тактической стрельбе у лучших инструкторов в мире из Российского университета спецназа. Лучших в мире потому, что они неоднократно выигрывали чемпионаты мира с рекордным отрывом", - рассказал Дудаев. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где Адаму был вручен орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". На кадрах видно, что на поясе Адама кобура с, предположительно, золотым пистолетом. Дудаев в беседе с РИА Новости заявил, что не может по этому поводу ничего сказать поскольку "не присутствовал на награждении и не является экспертом разного вида вооружения". Дудаев также отметил, что сын главы региона, как и его братья и сестры, учится пользоваться и стрелять из разных видов оружия, он также посещает зону СВО. "Могу сказать, что он превосходно стреляет, умеет пользоваться", - добавил он. Ранее министр здравоохранения республики Адам Алханов сообщил, что Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики.

https://ria.ru/20231108/chechnya-1908186014.html

https://ria.ru/20231107/kadyrov-1908026984.html

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адам кадыров, ахмед дудаев, рамзан кадыров, общество