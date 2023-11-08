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ХАМАС начало войну, чтобы вернуться к палестинскому вопросу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
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19:14 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/izrail-1908246021.html
ХАМАС начало войну, чтобы вернуться к палестинскому вопросу, пишут СМИ
ХАМАС начало войну, чтобы вернуться к палестинскому вопросу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
ХАМАС начало войну, чтобы вернуться к палестинскому вопросу, пишут СМИ
Лидеры военного крыла палестинского движения ХАМАС надеются вести войну с Израилем, чтобы избавиться от статуса-кво и вернуть "палестинский вопрос" на стол... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:14
2023-11-08T19:14
в мире
израиль
катар
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидеры военного крыла палестинского движения ХАМАС надеются вести войну с Израилем, чтобы избавиться от статуса-кво и вернуть "палестинский вопрос" на стол переговоров, отмечает газета New York Times со ссылкой на лидеров движения. Как отмечает газета со ссылкой на опрошенных лидеров движения, военные действия с Израилем представляют собой "необходимую цену" для разрушения статус-кво и открывает новую главу в их борьбе с Израилем. Согласно газете, лидеры ХАМАС надеются, что текущие военные действия вызовут более продолжительный конфликт, который положит конец "иллюзии сосуществования" Израиля, сектора Газа и окружающих их стран. "Я надеюсь, что состояние войны с Израилем станет постоянным на всех границах, и что арабский мир поддержит нас", рассказал изданию советник ХАМАС по СМИ Тахер Эль-Нуну. Газета New York Times со ссылкой на лидеров ХАМАС отмечает, что атака оказалась более масштабной, чем ожидалось, и что во время штурма территории южного Израиля ХАМАС убил и захватил в плен больше солдат и мирных жителей, чем ожидалось. Согласно газете, нападение 7 октября было настолько разрушительным, что оно положило конец давней напряженности внутри ХАМАС по поводу идентичности и целей движения. "Необходимо было изменить все уравнение, а не просто устроить столкновение. Нам удалось вернуть палестинский вопрос на стол переговоров, и теперь никто в регионе не испытывает спокойствия", - рассказал New York Times в столице Катара Дохе член высшего руководящего органа ХАМАС Халил аль-Хайя. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, катар, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС начало войну, чтобы вернуться к палестинскому вопросу, пишут СМИ

NYT: ХАМАС начало войну с Израилем, чтобы вернуться к палестинскому вопросу

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидеры военного крыла палестинского движения ХАМАС надеются вести войну с Израилем, чтобы избавиться от статуса-кво и вернуть "палестинский вопрос" на стол переговоров, отмечает газета New York Times со ссылкой на лидеров движения.
Как отмечает газета со ссылкой на опрошенных лидеров движения, военные действия с Израилем представляют собой "необходимую цену" для разрушения статус-кво и открывает новую главу в их борьбе с Израилем. Согласно газете, лидеры ХАМАС надеются, что текущие военные действия вызовут более продолжительный конфликт, который положит конец "иллюзии сосуществования" Израиля, сектора Газа и окружающих их стран.
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"Я надеюсь, что состояние войны с Израилем станет постоянным на всех границах, и что арабский мир поддержит нас", рассказал изданию советник ХАМАС по СМИ Тахер Эль-Нуну.
Газета New York Times со ссылкой на лидеров ХАМАС отмечает, что атака оказалась более масштабной, чем ожидалось, и что во время штурма территории южного Израиля ХАМАС убил и захватил в плен больше солдат и мирных жителей, чем ожидалось. Согласно газете, нападение 7 октября было настолько разрушительным, что оно положило конец давней напряженности внутри ХАМАС по поводу идентичности и целей движения.
"Необходимо было изменить все уравнение, а не просто устроить столкновение. Нам удалось вернуть палестинский вопрос на стол переговоров, и теперь никто в регионе не испытывает спокойствия", - рассказал New York Times в столице Катара Дохе член высшего руководящего органа ХАМАС Халил аль-Хайя.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильКатарХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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