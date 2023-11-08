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Экс-премьер Израиля заявил, что гуманитарные паузы лишь затянут бои - РИА Новости, 08.11.2023
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16:13 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/izrail-1908182958.html
Экс-премьер Израиля заявил, что гуманитарные паузы лишь затянут бои
Экс-премьер Израиля заявил, что гуманитарные паузы лишь затянут бои - РИА Новости, 08.11.2023
Экс-премьер Израиля заявил, что гуманитарные паузы лишь затянут бои
Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет выразил уверенность, что каждый день "гуманитарной паузы" будет увеличивать военные действия на две недели, что в итоге... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:13
2023-11-08T16:13
в мире
израиль
нафтали беннет
хамас
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет выразил уверенность, что каждый день "гуманитарной паузы" будет увеличивать военные действия на две недели, что в итоге приведет к большему количеству жертв. "Момент приостановки боевых действий даст противнику время восполнить силы, перевооружиться и перегруппироваться, что лишь сделает войну более долгой. Каждый день паузы - это плюс две недели боевых действий, что означает еще большее количество жертв с обеих сторон", - заявил Беннет в интервью телеканалу Fox News. В последние дни правительство Израиля на разных уровнях декларирует, что прекращение огня с ХАМАС в секторе Газа исключено без возвращения всех похищенных заложников, которые уже месяц удерживаются в анклаве. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, нафтали беннет, хамас, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Нафтали Беннет, ХАМАС, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-премьер Израиля заявил, что гуманитарные паузы лишь затянут бои

Беннет: каждый день гуманитарных пауз удлинит боевые действия на две недели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет выразил уверенность, что каждый день "гуманитарной паузы" будет увеличивать военные действия на две недели, что в итоге приведет к большему количеству жертв.
"Момент приостановки боевых действий даст противнику время восполнить силы, перевооружиться и перегруппироваться, что лишь сделает войну более долгой. Каждый день паузы - это плюс две недели боевых действий, что означает еще большее количество жертв с обеих сторон", - заявил Беннет в интервью телеканалу Fox News. В последние дни правительство Израиля на разных уровнях декларирует, что прекращение огня с ХАМАС в секторе Газа исключено без возвращения всех похищенных заложников, которые уже месяц удерживаются в анклаве.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
 
В миреИзраильНафтали БеннетХАМАСПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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