Экс-премьер Израиля заявил, что гуманитарные паузы лишь затянут бои
Беннет: каждый день гуманитарных пауз удлинит боевые действия на две недели
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет выразил уверенность, что каждый день "гуманитарной паузы" будет увеличивать военные действия на две недели, что в итоге приведет к большему количеству жертв.
"Момент приостановки боевых действий даст противнику время восполнить силы, перевооружиться и перегруппироваться, что лишь сделает войну более долгой. Каждый день паузы - это плюс две недели боевых действий, что означает еще большее количество жертв с обеих сторон", - заявил Беннет в интервью телеканалу Fox News. В последние дни правительство Израиля на разных уровнях декларирует, что прекращение огня с ХАМАС в секторе Газа исключено без возвращения всех похищенных заложников, которые уже месяц удерживаются в анклаве.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.