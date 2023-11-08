https://ria.ru/20231108/izrail-1908058541.html
В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции
В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции - РИА Новости, 08.11.2023
В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции
Силы безопасности Израиля останутся в секторе Газа после завершения военной операции, заявил в интервью телеканалу CNN старший советник премьер-министра... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T04:31
2023-11-08T04:31
2023-11-08T09:05
в мире
израиль
палестина
сектор газа
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Силы безопасности Израиля останутся в секторе Газа после завершения военной операции, заявил в интервью телеканалу CNN старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев."Когда это закончится и мы победим ХАМАС, очень важно, чтобы террористические элементы не возродились, чтобы не возродилось ХАМАС <…> Должно быть присутствие израильских сил безопасности", — сказал он.При этом Регев подчеркнул, что Израиль не планирует оккупировать палестинский анклав, равно как и не намерен брать на себя управление этой территорией. По словам советника, Израиль заинтересован в создании новых условий, при которых жители Газы смогли бы сами управлять своей территорией, а для ее восстановления удалось бы обеспечить международную поддержку. При этом Регев выразил надежду, что к восстановлению "демилитаризованного" сектора Газа получится привлечь в том числе арабские страны. Обострение конфликта в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,3 тысячи человек, более четырех тысяч из них дети. Почти 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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в мире, израиль, палестина, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции
Регев: израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после операции
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Силы безопасности Израиля останутся в секторе Газа после завершения военной операции, заявил в интервью
телеканалу CNN старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.
«
"Когда это закончится и мы победим ХАМАС, очень важно, чтобы террористические элементы не возродились, чтобы не возродилось ХАМАС <…> Должно быть присутствие израильских сил безопасности", — сказал он.
При этом Регев подчеркнул, что Израиль не планирует оккупировать палестинский анклав, равно как и не намерен брать на себя управление этой территорией.
По словам советника, Израиль заинтересован в создании новых условий, при которых жители Газы смогли бы сами управлять своей территорией, а для ее восстановления удалось бы обеспечить международную поддержку. При этом Регев выразил надежду, что к восстановлению "демилитаризованного" сектора Газа получится привлечь в том числе арабские страны.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
Обострение конфликта в секторе Газа
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,3 тысячи человек, более четырех тысяч из них дети. Почти 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.