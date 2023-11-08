https://ria.ru/20231108/issledovaniya-1908061772.html

Ученые Приморья и КНР договорились о совместных исследованиях

Ученые Приморья и КНР договорились о совместных исследованиях - РИА Новости, 08.11.2023

Ученые Приморья и КНР договорились о совместных исследованиях

Ученые Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН и Институт океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук подписали РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T05:51

2023-11-08T05:51

2023-11-08T10:41

наука

южно-китайское море

китай

гуанчжоу

российская академия наук

наука

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Ученые Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН и Институт океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук подписали меморандум о сотрудничестве в области морской биологии, который в том числе включает возобновление совместных исследований в Южно-Китайском море. Как сообщает научный центр, делегация российского научного центра посетила Институт океанологии в китайском городе Гуанчжоу. "Подписан меморандум о сотрудничестве сроком на 10 лет. Обсуждены совместные исследования по таксономии, фауне и флоре, организация совместных экспедиционных работ, обмен молодыми учеными и аспирантами, стажировки", - говорится в сообщении. Отмечается, что между учреждениями, которые ведут исследования в тропиках и субтропиках Южно-Китайского моря, уже сложились научные связи. Но они требуют расширения в свете новой концепции зеленой экономики КНР и развития научного сотрудничества между Россией и Китаем. "Меморандум в том числе включает возможности академических обменов, в частности молодыми учеными и аспирантами, совместные таксономические исследования, которые являются приоритетом сотрудничества, возможность организации совместного рейса в Южно-Китайское море", - уточнил РИА Новости заместитель директора по международным связям ННЦМБ ДВО РАН Константин Лутаенко. По предложению китайской стороны будет организовано совместное совещание по теме таксономических исследований. Ранее ученые ННЦМБ работали на тропической станции китайского института на острове Хайнань над изучением флоры водорослей коралловых рифов. В центре РИА Новости уточнили, что в последнее время совместные работы сотрудниками ННЦМБ и китайского института в Южно-Китайском море не велись, они были приостановлены на фоне закрытости КНР из-за пандемии. "Только снова начали интенсифицировать сотрудничество. Сейчас все силы на то, чтобы его развернуть", - добавили в центре.

https://ria.ru/20230428/preparaty-1868399630.html

https://ria.ru/20230905/sputnik-1894297444.html

южно-китайское море

китай

гуанчжоу

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южно-китайское море, китай, гуанчжоу, российская академия наук, наука