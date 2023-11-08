https://ria.ru/20231108/iskusstvo-1908112222.html

Разбившим стекло картины "Венера с зеркалом" активистам выдвинули обвинения

Разбившим стекло картины "Венера с зеркалом" активистам выдвинули обвинения - РИА Новости, 08.11.2023

Разбившим стекло картины "Венера с зеркалом" активистам выдвинули обвинения

Полиция Лондона выдвинула обвинения двум активистам экологического движения Just Stop Oil, которые разбили молотками защитное стекло картины Диего Веласкеса... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:01

2023-11-08T12:01

2023-11-08T12:01

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шеффилд

лондонская национальная галерея

искусство

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Полиция Лондона выдвинула обвинения двум активистам экологического движения Just Stop Oil, которые разбили молотками защитное стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее в знак протеста против добычи нефти и газа, сообщило в среду само ведомство. "Еще 46 активистам Just Stop Oil были выдвинуты обвинения после беспорядков в понедельник. Среди них и два человека, (которым вменяют) нанесение противоправного ущерба в Лондонской национальной галерее", – говорится в сообщении правоохранителей в соцсети X. После инцидента картину сняли с экспозиции для дальнейшего осмотра реставраторами. Сами же протестующие заявили, что их новая акция стала ответом на планы британского правительства по увеличению числа разрешений на добычу нефти. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

https://ria.ru/20231106/london-1907742842.html

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шеффилд

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

в мире, лондон, шеффилд, лондонская национальная галерея, искусство