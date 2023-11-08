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СМИ: Кот-д'Ивуар передумал участвовать в интервенции в Нигер - РИА Новости, 08.11.2023
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14:14 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/interventsiya-1908143441.html
СМИ: Кот-д'Ивуар передумал участвовать в интервенции в Нигер
СМИ: Кот-д'Ивуар передумал участвовать в интервенции в Нигер - РИА Новости, 08.11.2023
СМИ: Кот-д'Ивуар передумал участвовать в интервенции в Нигер
Кот-д"Ивуар демобилизовал военных, которые должны были участвовать во вторжении в Нигер, пишет газета Jeune Afrique со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:14
2023-11-08T14:14
в мире
нигер
кот-д'ивуар
ниамей
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кот-д"Ивуар демобилизовал военных, которые должны были участвовать во вторжении в Нигер, пишет газета Jeune Afrique со ссылкой на источники. "По данным наших источников, Кот-д'Ивуар принял решение с 6 ноября демобилизовать военных, которые должны были присоединиться к контингенту для интервенции, то есть от 700 до 800 человек", - пишет газета. Президент страны Алассан Уаттара на следующий день после переворота в Ниамее оказался среди сторонников интервенции. Однако, по данным издания, он получил несколько предупреждений от штаба своей армии, который счел операцию слишком деликатной. Ранее президент Кот-д'Ивуара заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Правящий в Нигере "Национальный совет по защите отечества" (CNSP) отозвал для консультаций посла страны в Кот-д'Ивуаре после высказываний ивуарийского президента Алассана Уаттара. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.
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в мире, нигер, кот-д'ивуар, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Кот-д'Ивуар, Ниамей, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: Кот-д'Ивуар передумал участвовать в интервенции в Нигер

JeuneAfrique: Кот-д'Ивуар отказался от интервенции в Нигер, демобилизовав солдат

© AP Photo / Sam MednickПустая улица в Ниамее, Нигер
Пустая улица в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Пустая улица в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кот-д"Ивуар демобилизовал военных, которые должны были участвовать во вторжении в Нигер, пишет газета Jeune Afrique со ссылкой на источники.
"По данным наших источников, Кот-д'Ивуар принял решение с 6 ноября демобилизовать военных, которые должны были присоединиться к контингенту для интервенции, то есть от 700 до 800 человек", - пишет газета. Президент страны Алассан Уаттара на следующий день после переворота в Ниамее оказался среди сторонников интервенции. Однако, по данным издания, он получил несколько предупреждений от штаба своей армии, который счел операцию слишком деликатной.
Ранее президент Кот-д'Ивуара заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Правящий в Нигере "Национальный совет по защите отечества" (CNSP) отозвал для консультаций посла страны в Кот-д'Ивуаре после высказываний ивуарийского президента Алассана Уаттара.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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26 октября, 23:30
 
В миреНигерКот-д'ИвуарНиамейМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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