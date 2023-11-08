https://ria.ru/20231108/infrastruktura-1908120628.html
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 08.11.2023
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
В городе Никополь и Марганецкой общине Днепропетровской области разрушены объект инфраструктуры, линии электроснабжения и газопроводы в результате взрывов,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:33
2023-11-08T12:33
2023-11-08T12:33
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В городе Никополь и Марганецкой общине Днепропетровской области разрушены объект инфраструктуры, линии электроснабжения и газопроводы в результате взрывов, утверждает МВД Украины в своем Telegram-канале."В результате ударов по Никополю повреждены... 14 хозяйственных построек, солнечные панели, газопроводы и линии электроснабжения. В селе Марганецкой общины поврежден объект инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231108/vzryvy-1908052487.html
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россия, днепропетровская область, мвд украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, МВД Украины, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
МВД Украины: в Никополе и Марганецкой общине поврежден объект инфраструктуры