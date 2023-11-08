https://ria.ru/20231108/infrastruktura-1908120628.html

В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры

В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 08.11.2023

В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры

В городе Никополь и Марганецкой общине Днепропетровской области разрушены объект инфраструктуры, линии электроснабжения и газопроводы в результате взрывов,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:33

2023-11-08T12:33

2023-11-08T12:33

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

мвд украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В городе Никополь и Марганецкой общине Днепропетровской области разрушены объект инфраструктуры, линии электроснабжения и газопроводы в результате взрывов, утверждает МВД Украины в своем Telegram-канале."В результате ударов по Никополю повреждены... 14 хозяйственных построек, солнечные панели, газопроводы и линии электроснабжения. В селе Марганецкой общины поврежден объект инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231108/vzryvy-1908052487.html

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, днепропетровская область, мвд украины, вооруженные силы украины