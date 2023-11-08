Индия провела военные учения вдоль границы с Китаем
India Today: индийские военные провели военные учения вдоль границы с КНР
Индийские военнослужащие. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя - РИА Новости. Индийские военные на прошлой неделе провели в северо-восточных штатах вдоль границы с Китаем учения Poorvi Akash ("Восточное небо"), которые включали использование высокотехнологичного оружия, такого как зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили представители минобороны страны изданию India Today.
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"В ходе учений были задействованы ракеты ПВО С-400, а также истребители Су-30, истребители Rafale и Tejas, а также легкие боевые вертолеты Prachand и военнослужащие на земле", - сообщили высокопоставленные представители министерства, добавив, что учения прошли с 30 октября по 4 ноября.
Отмечается, что в ходе учений было отработано улучшение координации между армией и ВВС Индии, а сами "учения были направлены на демонстрацию оборонительных и наступательных возможностей авиации в ответ на различные предполагаемые угрозы и проводились как днем, так и ночью".
"Учения включали совместные операции с Восточным командованием индийской армии на сложной местности Восточного сектора. Спецназ, как ВВС Индии, так и индийской армии, участвовал в специальных миссиях, а также в развертывании средств ПВО для моделирования реалистичных сценариев боя", - отмечает издание.
Учения включали широкий спектр операций, технического обслуживания и административных мероприятий для оценки оперативной готовности и обеспечения реалистичной подготовки войск Индии.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.