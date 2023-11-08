https://ria.ru/20231108/ii-1908122272.html

Собянин заявил об опасности ИИ, работающего на врага

Собянин заявил об опасности ИИ, работающего на врага - РИА Новости, 08.11.2023

Собянин заявил об опасности ИИ, работающего на врага

Риски искусственного интеллекта находятся не внутри страны, а во внешних угрозах, и от того, насколько Россия будет конкурентна, зависит выживаемость страны,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:45

2023-11-08T12:45

2023-11-08T12:47

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Риски искусственного интеллекта находятся не внутри страны, а во внешних угрозах, и от того, насколько Россия будет конкурентна, зависит выживаемость страны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной дискуссии "Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?" форума инновационных финансовых технологий Finopolis. "Искусственный интеллект - его риски сегодня не внутри страны. Наша страна находится в зоне жёсткой конкуренции, и сегодня, и, может быть не так остро, но всегда стоял вопрос выживаемости. Наша страна не может быть слабой, она может быть только сильным конкурентом, либо никакой", - сказал Собянин. Он отметил, что искусственный интеллект - это вызов, технологии, которые "будут применяться и в обычном вооружении, ядерном вооружении, самых высоких технологиях, информационных войнах". "Это сегодня уже происходит. Ракеты, которые летят в нас, они уже работают с помощью искусственного интеллекта... От того, насколько мы будем конкурентны, зависит наша выживаемость. Нам надо думать об этом, а не о том, что искусственный интеллект будет нас умнее и завтра мы будем рабами искусственного интеллекта. Давайте мы сначала станем конкурентными в мире, а потом уже будем думать, бояться его или не бояться. Надо бояться внешних вызовов, на сегодняшний день это проблема номер один", - подчеркнул мэр. Банк России проводит форум инновационных финансовых технологий Finopolis в очном формате с 8 по 10 ноября в московском выставочном центре "Крокус Экспо".

https://ria.ru/20231101/ii-1906737416.html

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общество, технологии, россия, москва, сергей собянин