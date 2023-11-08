https://ria.ru/20231108/hawk-1908189279.html

Испания заявила о начале обучения ВСУ применению ракетных комплексов Hawk

Испания заявила о начале обучения ВСУ применению ракетных комплексов Hawk - РИА Новости, 08.11.2023

Испания заявила о начале обучения ВСУ применению ракетных комплексов Hawk

Несколько десятков украинских военных начали обучаться применению ракетных комплексов Hawk в городе Дос-Эрманас в провинции Севилья, сообщил генштаб Испании на... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:26

2023-11-08T16:26

2023-11-08T16:38

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несколько десятков украинских военных начали обучаться применению ракетных комплексов Hawk в городе Дос-Эрманас в провинции Севилья, сообщил генштаб Испании на сайте. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщал, что Испания поставила украинским военным зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Hawk и партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 миллиметров. "В военном 74-м зенитно-артиллерийском полку проводится новый курс обучения нескольких десятков украинцев использованию и обслуживанию ракетного комплекса HAWK", - говорится в сообщении ведомства. Как сообщает генштаб Испании, в рамках помощи Украине власти Испании назначили 74-й зенитно-артиллерийский полк для создания учебного модуля для обучения ВСУ использованию ракетных комплексов HAWK. "Комплексное обучение этому модулю (использованию ракетного комплекса - ред.), включающее в себя теоретико-практическое обучение ...проводится в городе Дос-Эрманас", - говорится в заявлении генштаба. Правительство Испании в начале ноября прошлого года объявило, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

https://ria.ru/20231013/snaryady-1902635847.html

https://ria.ru/20230930/plennyy-1899609091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, испания, вооруженные силы украины, в мире