https://ria.ru/20231108/gruziya-1908264078.html
Военный комитет НАТО прибыл в Грузию
Военный комитет НАТО прибыл в Грузию - РИА Новости, 08.11.2023
Военный комитет НАТО прибыл в Грузию
Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром совершает в Грузию пятый по счету двухдневный визит, сообщает пресс-служба грузинского минобороны. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:53
2023-11-08T20:53
2023-11-08T20:53
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром совершает в Грузию пятый по счету двухдневный визит, сообщает пресс-служба грузинского минобороны. "Грузия уже в пятый раз принимает у себя Военный комитет НАТО. В рамках визита члены комитета ознакомятся с ходом межведомственных командно-штабных учений "Дидгори-2023" и проведут пленарное заседание военного комитета",- сказано в заявлении. Минобороны отмечает, что официальный визит высшего военного органа Североатлантического альянса в Грузию еще раз подтверждает непоколебимую поддержку НАТО независимости, суверенитета, "территориальной целостности" и евроатлантических устремлений" страны. "Председателя Военного комитета адмирала Роба Бауэра принял министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. В рамках двусторонней встречи, состоявшейся в министерстве обороны, обсуждалась обстановка безопасности в регионе и существующие вызовы. Основными темами разговора стали основные направления сотрудничества с Альянсом и перспективы укрепления сотрудничества",- сказано в заявлении. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20231019/revolyutsiya-1903712852.html
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в мире, грузия, москва, южная осетия, роб бауэр, нато
В мире, Грузия, Москва, Южная Осетия, Роб Бауэр, НАТО
Военный комитет НАТО прибыл в Грузию
МО: военный комитет НАТО в пятый раз прибыл в Грузию
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром совершает в Грузию пятый по счету двухдневный визит, сообщает пресс-служба грузинского минобороны.
"Грузия уже в пятый раз принимает у себя Военный комитет НАТО. В рамках визита члены комитета ознакомятся с ходом межведомственных командно-штабных учений "Дидгори-2023" и проведут пленарное заседание военного комитета",- сказано в заявлении.
Над Россией нависла угроза энергодефицита
Минобороны отмечает, что официальный визит высшего военного органа Североатлантического альянса в Грузию еще раз подтверждает непоколебимую поддержку НАТО независимости, суверенитета, "территориальной целостности" и евроатлантических устремлений" страны.
"Председателя Военного комитета адмирала Роба Бауэра принял министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. В рамках двусторонней встречи, состоявшейся в министерстве обороны, обсуждалась обстановка безопасности в регионе и существующие вызовы. Основными темами разговора стали основные направления сотрудничества с Альянсом и перспективы укрепления сотрудничества",- сказано в заявлении.
Москва
26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии
и Абхазии
. Руководители России
не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси
отказывается признавать независимость республик.
После Карабаха: между правом на отделение и территориальной целостностью