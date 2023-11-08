https://ria.ru/20231108/granitsa-1908249647.html
Путин поручил подумать о создании упрощенного КПП на границе с Китаем
Путин поручил подумать о создании упрощенного КПП на границе с Китаем - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил подумать о создании упрощенного КПП на границе с Китаем
Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта 2024 года рассмотреть вопрос создания упрощенного пункта пропуска через госграницу Староцурухайтуй (РФ) –... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:33
2023-11-08T19:33
2023-11-08T19:34
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта 2024 года рассмотреть вопрос создания упрощенного пункта пропуска через госграницу Староцурухайтуй (РФ) – Хэйшаньтоу (КНР), сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Забайкальского и Хабаровского краев рассмотреть вопросы создания упрощенного пункта пропуска через государственную границу РФ с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа Староцурухайтуй (Россия) – Хэйшаньтоу (Китайская Народная Республика) вблизи двустороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Староцурухайтуйский", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 15 марта 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы соответствующих субъектов РФ.
https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html
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китай, россия, владимир путин, михаил мишустин, хабаровский край, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Хабаровский край, В мире
Путин поручил подумать о создании упрощенного КПП на границе с Китаем
Путин поручил продумать создание упрощенного КПП на границе с Китаем до 15 марта