https://ria.ru/20231108/granitsa-1908249647.html

Путин поручил подумать о создании упрощенного КПП на границе с Китаем

Путин поручил подумать о создании упрощенного КПП на границе с Китаем - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил подумать о создании упрощенного КПП на границе с Китаем

Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта 2024 года рассмотреть вопрос создания упрощенного пункта пропуска через госграницу Староцурухайтуй (РФ) –... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:33

2023-11-08T19:33

2023-11-08T19:34

китай

россия

владимир путин

михаил мишустин

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в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта 2024 года рассмотреть вопрос создания упрощенного пункта пропуска через госграницу Староцурухайтуй (РФ) – Хэйшаньтоу (КНР), сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Забайкальского и Хабаровского краев рассмотреть вопросы создания упрощенного пункта пропуска через государственную границу РФ с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа Староцурухайтуй (Россия) – Хэйшаньтоу (Китайская Народная Республика) вблизи двустороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Староцурухайтуйский", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 15 марта 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы соответствующих субъектов РФ.

https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html

китай

россия

хабаровский край

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китай, россия, владимир путин, михаил мишустин, хабаровский край, в мире