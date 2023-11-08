https://ria.ru/20231108/granitsa-1908191979.html

На польско-украинской границе скопились очереди из грузовиков

На польско-украинской границе скопились очереди из грузовиков - РИА Новости, 08.11.2023

На польско-украинской границе скопились очереди из грузовиков

Огромные очереди из грузовиков скопились на польско-украинской границе из-за того, что погранпереходы заблокировали польские перевозчики, сообщает радиостанция... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:35

2023-11-08T16:35

2023-11-08T16:37

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Огромные очереди из грузовиков скопились на польско-украинской границе из-за того, что погранпереходы заблокировали польские перевозчики, сообщает радиостанция RMF FM. "Девятьсот грузовиков перед переходом в Хребенном, 650 перед Дорохуском – результат третьего дня протеста польских перевозчиков", - говорится в сообщении. По данным радио, одна из очередей грузовиков, большинство из которых имеют украинские номера, начинается не доезжая города Хельм со стороны Люблина. Полицейские не пускают автомобили в город, чтобы те не перекрыли движение. Польские перевозчики в понедельник начали блокирование автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Протестующие перевозчики заблокировали дороги вблизи пунктов пропуска своими автомобилями. Они пропускают только легковые автомобили, автобусы и транспортные средства, перевозящие живых животных, а также гуманитарную и военную помощь для Украины. Акция протеста официально зарегистрирована, ее предполагается продолжать до 3 января. Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231108/dalnoboyschiki-1908051846.html

https://ria.ru/20231106/es-1907691972.html

https://ria.ru/20231105/polsha-1907525879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, евросоюз