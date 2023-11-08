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В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/gosizmena-1908216138.html
В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ
В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023
В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ
Житель Нижегородской области арестован по подозрению в государственной измене: он пытался уехать воевать за Украину, сообщает региональное управление ФСБ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:34
2023-11-08T17:34
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Житель Нижегородской области арестован по подозрению в государственной измене: он пытался уехать воевать за Украину, сообщает региональное управление ФСБ. "УФСБ России по Нижегородской области выявлен житель региона, установивший контакт с представителями… украинской военизированной террористической организации в целях вступления в организацию и участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, проводящих специальную военную операцию", - говорится в сообщении. Мужчина был задержан при попытке выезда на Украину. Возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (детали не уточняются, но обычно такая статья возбуждается в случае попыток вступить в запрещенный "Азов"*) и о госизмене. Впоследствии суд заключил фигуранта в СИЗО.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html
нижегородская область
россия
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происшествия, нижегородская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ

ФСБ задержала жителя Нижегородской области, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Житель Нижегородской области арестован по подозрению в государственной измене: он пытался уехать воевать за Украину, сообщает региональное управление ФСБ.
"УФСБ России по Нижегородской области выявлен житель региона, установивший контакт с представителями… украинской военизированной террористической организации в целях вступления в организацию и участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, проводящих специальную военную операцию", - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан при попытке выезда на Украину. Возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (детали не уточняются, но обычно такая статья возбуждается в случае попыток вступить в запрещенный "Азов"*) и о госизмене.
Впоследствии суд заключил фигуранта в СИЗО.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижегородская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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