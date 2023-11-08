https://ria.ru/20231108/gosizmena-1908216138.html
В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ
В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023
В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ
Житель Нижегородской области арестован по подозрению в государственной измене: он пытался уехать воевать за Украину, сообщает региональное управление ФСБ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:34
2023-11-08T17:34
2023-11-08T17:34
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Житель Нижегородской области арестован по подозрению в государственной измене: он пытался уехать воевать за Украину, сообщает региональное управление ФСБ. "УФСБ России по Нижегородской области выявлен житель региона, установивший контакт с представителями… украинской военизированной террористической организации в целях вступления в организацию и участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, проводящих специальную военную операцию", - говорится в сообщении. Мужчина был задержан при попытке выезда на Украину. Возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (детали не уточняются, но обычно такая статья возбуждается в случае попыток вступить в запрещенный "Азов"*) и о госизмене. Впоследствии суд заключил фигуранта в СИЗО.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ
ФСБ задержала жителя Нижегородской области, пытавшегося уехать воевать за ВСУ