https://ria.ru/20231108/gosizmena-1908216138.html

В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ

В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023

В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ

Житель Нижегородской области арестован по подозрению в государственной измене: он пытался уехать воевать за Украину, сообщает региональное управление ФСБ. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:34

2023-11-08T17:34

2023-11-08T17:34

специальная военная операция на украине

происшествия

нижегородская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Житель Нижегородской области арестован по подозрению в государственной измене: он пытался уехать воевать за Украину, сообщает региональное управление ФСБ. "УФСБ России по Нижегородской области выявлен житель региона, установивший контакт с представителями… украинской военизированной террористической организации в целях вступления в организацию и участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, проводящих специальную военную операцию", - говорится в сообщении. Мужчина был задержан при попытке выезда на Украину. Возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (детали не уточняются, но обычно такая статья возбуждается в случае попыток вступить в запрещенный "Азов"*) и о госизмене. Впоследствии суд заключил фигуранта в СИЗО.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html

нижегородская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр