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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/gorlovka-1908121637.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.11.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в среду в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:41
2023-11-08T12:41
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
зайцево
иван приходько
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в среду в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал мэр.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
горловка
зайцево
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, зайцево, иван приходько, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Зайцево, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель

Приходько: мирный житель ранен при обстреле ВСУ поселка Зайцево в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в среду в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал мэр.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаЗайцевоИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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