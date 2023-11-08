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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.11.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в среду в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:41
2023-11-08T12:41
2023-11-08T12:41
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
зайцево
иван приходько
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в среду в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал мэр.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
горловка
зайцево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель
Приходько: мирный житель ранен при обстреле ВСУ поселка Зайцево в Горловке