https://ria.ru/20231108/gorlovka-1908121637.html

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.11.2023

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в среду в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:41

2023-11-08T12:41

2023-11-08T12:41

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

зайцево

иван приходько

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в среду в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал мэр.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

горловка

зайцево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, зайцево, иван приходько, вооруженные силы украины, донецкая народная республика