https://ria.ru/20231108/gorlovka-1908118210.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 08.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:24

2023-11-08T12:24

2023-11-08T12:24

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 9.30 по 11.20 выпустили в общей сложности еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901592846.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика