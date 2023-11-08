https://ria.ru/20231108/gibel-1908209172.html

Украинские следователи назвали основную версию гибели помощника Залужного

Украинские следователи назвали основную версию гибели помощника Залужного - РИА Новости, 08.11.2023

Украинские следователи назвали основную версию гибели помощника Залужного

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины считает версию о неосторожном обращении с боеприпасами основной в деле о гибели Геннадия Частякова, помощника... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:18

2023-11-08T17:18

2023-11-08T18:59

в мире

украина

валерий залужный

игорь клименко

вооруженные силы украины

геннадий частяков

киевская область

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины считает версию о неосторожном обращении с боеприпасами основной в деле о гибели Геннадия Частякова, помощника главкома ВСУ Валерия Залужного. Издание "Украинская правда" сообщило в понедельник, что Частяков погиб в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой, а его сын попал в больницу в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что ту гранату Частякову подарил коллега. Как позднее сообщила советник МВД Украины Марьяна Рева, коллега, подаривший Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые. В последствии СМИ сообщили, что в деле появилась статья о похищении и присвоении оружия военнослужащими. "Сотрудники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины", — говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР. Помимо версии о несчастном случае, рассматриваются также версии о "заказном убийстве при участии спецслужб РФ", "попытке убийства другого офицера аппарата Главкома ВСУ спецслужбами РФ" и версия об убийстве на почве личной неприязни.

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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в мире, украина, валерий залужный, игорь клименко, вооруженные силы украины, геннадий частяков, киевская область