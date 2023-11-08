https://ria.ru/20231108/germaniya-1908181974.html

Президент Германии обратился к жителям страны с арабскими корнями

Президент Германии обратился к жителям страны с арабскими корнями - РИА Новости, 08.11.2023

Президент Германии обратился к жителям страны с арабскими корнями

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи призвал людей арабского происхождения в Германии дистанцироваться от палестинского движения ХАМАС и не... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:07

2023-11-08T16:07

2023-11-08T16:11

германия

израиль

франк-вальтер штайнмайер

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784869669_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a8b9430f394df2225c0fc9b249df7474.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи призвал людей арабского происхождения в Германии дистанцироваться от палестинского движения ХАМАС и не поддерживать антисемитские настроения. "Я прошу вас, людей с палестинскими и арабскими корнями в Германии, не давайте сообщникам ХАМАС вас использовать! Говорите сами за себя! Дайте террору ясный отказ!" – сказал он в среду в своей резиденции во дворце Бельвю в Берлине. Текст речи Штайнмайера приводится на официальном сайте президента Германии. Это произошло во время круглого стола под названием "Война на Ближнем Востоке: За мирное сосуществование в Германии!". По словам президента, в Германии нет места разжиганию межнациональной розни и призывам к уничтожению какого-либо государства. Представители еврейских и палестинских общин, а также пережившая Холокост общественный деятель Марго Фридлендер были среди гостей, говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысяч, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

германия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, израиль, франк-вальтер штайнмайер, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году