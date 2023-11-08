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В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах - РИА Новости, 08.11.2023
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08:19 08.11.2023 (обновлено: 09:37 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html
В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах
В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах - РИА Новости, 08.11.2023
В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах
Депутат ГД Султан Хамзаев предложил полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:19
2023-11-08T09:37
общество
султан хамзаев
госдума рф
россия
алкоголь
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. "Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. Алкоголь в кегах является самой существенной лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатного и контрафактного алкоголя. Сегодня никто не считает: сколько алкоголя "приходит" в бары, рестораны и кафе в кегах, и сколько потом реализовывается как в кафе, так и на продажу в розницу", - сказал РИА Новости депутат. Хамзаев отмечает, что на данный момент нет никакого контроля по данному вопросу, "алкоголь в бутылках можно посчитать, в кегах – фактически невозможно".
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общество, султан хамзаев, госдума рф, россия, алкоголь
Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Россия, Алкоголь
В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах

Хамзаев: нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах в России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПивоваренный завод
Пивоваренный завод - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пивоваренный завод. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил полностью запретить реализацию алкоголя в кегах.
«
"Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. Алкоголь в кегах является самой существенной лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатного и контрафактного алкоголя. Сегодня никто не считает: сколько алкоголя "приходит" в бары, рестораны и кафе в кегах, и сколько потом реализовывается как в кафе, так и на продажу в розницу", - сказал РИА Новости депутат.
Хамзаев отмечает, что на данный момент нет никакого контроля по данному вопросу, "алкоголь в бутылках можно посчитать, в кегах – фактически невозможно".
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ОбществоСултан ХамзаевГосдума РФРоссияАлкоголь
 
 
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