https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html
В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах
В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах - РИА Новости, 08.11.2023
В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах
Депутат ГД Султан Хамзаев предложил полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:19
2023-11-08T08:19
2023-11-08T09:37
общество
султан хамзаев
госдума рф
россия
алкоголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700049_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_197400f2d761b701e595a7d3bf352324.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. "Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. Алкоголь в кегах является самой существенной лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатного и контрафактного алкоголя. Сегодня никто не считает: сколько алкоголя "приходит" в бары, рестораны и кафе в кегах, и сколько потом реализовывается как в кафе, так и на продажу в розницу", - сказал РИА Новости депутат. Хамзаев отмечает, что на данный момент нет никакого контроля по данному вопросу, "алкоголь в бутылках можно посчитать, в кегах – фактически невозможно".
https://ria.ru/20231106/alkogol-1907701170.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700049_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e70176384d7a7fdd3ff48a0366e78433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, султан хамзаев, госдума рф, россия, алкоголь
Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Россия, Алкоголь
В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах
Хамзаев: нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах в России