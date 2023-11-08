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В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах

В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах - РИА Новости, 08.11.2023

В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах

Депутат ГД Султан Хамзаев предложил полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:19

2023-11-08T08:19

2023-11-08T09:37

общество

султан хамзаев

госдума рф

россия

алкоголь

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. "Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. Алкоголь в кегах является самой существенной лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатного и контрафактного алкоголя. Сегодня никто не считает: сколько алкоголя "приходит" в бары, рестораны и кафе в кегах, и сколько потом реализовывается как в кафе, так и на продажу в розницу", - сказал РИА Новости депутат. Хамзаев отмечает, что на данный момент нет никакого контроля по данному вопросу, "алкоголь в бутылках можно посчитать, в кегах – фактически невозможно".

https://ria.ru/20231106/alkogol-1907701170.html

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общество, султан хамзаев, госдума рф, россия, алкоголь