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Путин выпустил распоряжение по акциям АО "Газпром зарубежнефтегаз" - РИА Новости, 08.11.2023
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16:56 08.11.2023 (обновлено: 17:58 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/gazprom-1908200907.html
Путин выпустил распоряжение по акциям АО "Газпром зарубежнефтегаз"
Путин выпустил распоряжение по акциям АО "Газпром зарубежнефтегаз" - РИА Новости, 08.11.2023
Путин выпустил распоряжение по акциям АО "Газпром зарубежнефтегаз"
Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "Газпром интернэшнл лимитед" получить 100% АО "Газпром зарубежнефтегаз", говорится в распоряжении президента РФ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:56
2023-11-08T17:58
экономика
владимир путин
газпром
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "Газпром интернэшнл лимитед" получить 100% АО "Газпром зарубежнефтегаз", говорится в распоряжении президента РФ."Разрешить совершение операций, влекущих за собой возникновение у международной компании общество с ограниченной ответственностью "Газпром интернэшнл лимитед" прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами обыкновенных акций акционерного общества "Газпром зарубежнефтегаз", - говорится в распоряжении."Газпром интернэшнл лимитед" – дочерняя компания "Газпрома". Занимается поиском и добычей углеводородов, а также переработкой и поставками энергоресурсов на рынки дружественных стран. Работает с Узбекистаном, Вьетнамом, Алжиром, Ливией, Боливией, Бангладешем."Газпром зарубежнефтегаз" – 100-процентное дочернее предприятие "Газпрома", ведет деятельность в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, а также в Венесуэле.
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экономика, владимир путин, газпром, россия
Экономика, Владимир Путин, Газпром, Россия
Путин выпустил распоряжение по акциям АО "Газпром зарубежнефтегаз"

"Газпром интернэшнл лимитед" разрешили получить акции "Газпром зарубежнефтегаз"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "Газпром интернэшнл лимитед" получить 100% АО "Газпром зарубежнефтегаз", говорится в распоряжении президента РФ.
"Разрешить совершение операций, влекущих за собой возникновение у международной компании общество с ограниченной ответственностью "Газпром интернэшнл лимитед" прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами обыкновенных акций акционерного общества "Газпром зарубежнефтегаз", - говорится в распоряжении.
"Газпром интернэшнл лимитед" – дочерняя компания "Газпрома". Занимается поиском и добычей углеводородов, а также переработкой и поставками энергоресурсов на рынки дружественных стран. Работает с Узбекистаном, Вьетнамом, Алжиром, Ливией, Боливией, Бангладешем.
"Газпром зарубежнефтегаз" – 100-процентное дочернее предприятие "Газпрома", ведет деятельность в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, а также в Венесуэле.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
"Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли
5 октября, 05:29
 
ЭкономикаВладимир ПутинГазпромРоссия
 
 
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