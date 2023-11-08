https://ria.ru/20231108/gazprom-1908200907.html
Путин выпустил распоряжение по акциям АО "Газпром зарубежнефтегаз"
Путин выпустил распоряжение по акциям АО "Газпром зарубежнефтегаз" - РИА Новости, 08.11.2023
Путин выпустил распоряжение по акциям АО "Газпром зарубежнефтегаз"
Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "Газпром интернэшнл лимитед" получить 100% АО "Газпром зарубежнефтегаз", говорится в распоряжении президента РФ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:56
2023-11-08T16:56
2023-11-08T17:58
экономика
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "Газпром интернэшнл лимитед" получить 100% АО "Газпром зарубежнефтегаз", говорится в распоряжении президента РФ."Разрешить совершение операций, влекущих за собой возникновение у международной компании общество с ограниченной ответственностью "Газпром интернэшнл лимитед" прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами обыкновенных акций акционерного общества "Газпром зарубежнефтегаз", - говорится в распоряжении."Газпром интернэшнл лимитед" – дочерняя компания "Газпрома". Занимается поиском и добычей углеводородов, а также переработкой и поставками энергоресурсов на рынки дружественных стран. Работает с Узбекистаном, Вьетнамом, Алжиром, Ливией, Боливией, Бангладешем."Газпром зарубежнефтегаз" – 100-процентное дочернее предприятие "Газпрома", ведет деятельность в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, а также в Венесуэле.
https://ria.ru/20231005/gazprom-1900581006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, газпром, россия
Экономика, Владимир Путин, Газпром, Россия
Путин выпустил распоряжение по акциям АО "Газпром зарубежнефтегаз"
"Газпром интернэшнл лимитед" разрешили получить акции "Газпром зарубежнефтегаз"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "Газпром интернэшнл лимитед" получить 100% АО "Газпром зарубежнефтегаз", говорится в распоряжении
президента РФ.
"Разрешить совершение операций, влекущих за собой возникновение у международной компании общество с ограниченной ответственностью "Газпром интернэшнл лимитед" прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами обыкновенных акций акционерного общества "Газпром зарубежнефтегаз", - говорится в распоряжении.
"Газпром интернэшнл лимитед" – дочерняя компания "Газпрома". Занимается поиском и добычей углеводородов, а также переработкой и поставками энергоресурсов на рынки дружественных стран. Работает с Узбекистаном, Вьетнамом, Алжиром, Ливией, Боливией, Бангладешем.
"Газпром зарубежнефтегаз" – 100-процентное дочернее предприятие "Газпрома", ведет деятельность в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, а также в Венесуэле.
"Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли