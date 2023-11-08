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Гутерреш выступил за установление власти Палестины в Газе - РИА Новости, 08.11.2023
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22:26 08.11.2023 (обновлено: 22:29 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/gaza-1908277863.html
Гутерреш выступил за установление власти Палестины в Газе
Гутерреш выступил за установление власти Палестины в Газе - РИА Новости, 08.11.2023
Гутерреш выступил за установление власти Палестины в Газе
Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за установление обновленной палестинской власти в секторе Газа после того, как операция Израиля будет завершена. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T22:26
2023-11-08T22:29
в мире
израиль
сша
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 8 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за установление обновленной палестинской власти в секторе Газа после того, как операция Израиля будет завершена. "Полагаю, что есть наиболее благополучный сценарий и нам следует постараться добиться его (осуществления - ред.). Важно дать надежду палестинскому народу. С моей точки зрения, лучшим сценарием было бы, чтобы после окончания военной операции, палестинские власти - надеюсь, обновленные палестинские власти, смогли обрести политический контроль в Газе", - сказал Гутерреш в ходе конференции, организованной Reuters. "Конечно же, есть транзит, который нужно определить - транзит от израильской оккупации к будущему. Ряд сторон могут сыграть свою роль, ряд стран в регионе, США могу сыграть роль", - добавил он. По его словам, это нужно обсуждать с палестинцами и израильтянами. "Затем это стало бы отправной точкой для серьезных переговоров о решении на основе сосуществования двух государств. Потому что иногда, я считаю, что ужаснейшие трагедии становятся возможностью (для прорыва - ред.). Ничего не решалось, палестинцы теряли надежду. Может быть, эта ужасная ситуация может создать возможность для создания движения в сторону решения на основе сосуществования двух государств", - добавил он.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, израиль, сша, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш выступил за установление власти Палестины в Газе

Гутерреш выступил за установление власти Палестины в Газе после операции Израиля

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа
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ООН, 8 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за установление обновленной палестинской власти в секторе Газа после того, как операция Израиля будет завершена.
"Полагаю, что есть наиболее благополучный сценарий и нам следует постараться добиться его (осуществления - ред.). Важно дать надежду палестинскому народу. С моей точки зрения, лучшим сценарием было бы, чтобы после окончания военной операции, палестинские власти - надеюсь, обновленные палестинские власти, смогли обрести политический контроль в Газе", - сказал Гутерреш в ходе конференции, организованной Reuters.
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"Конечно же, есть транзит, который нужно определить - транзит от израильской оккупации к будущему. Ряд сторон могут сыграть свою роль, ряд стран в регионе, США могу сыграть роль", - добавил он.
По его словам, это нужно обсуждать с палестинцами и израильтянами.
"Затем это стало бы отправной точкой для серьезных переговоров о решении на основе сосуществования двух государств. Потому что иногда, я считаю, что ужаснейшие трагедии становятся возможностью (для прорыва - ред.). Ничего не решалось, палестинцы теряли надежду. Может быть, эта ужасная ситуация может создать возможность для создания движения в сторону решения на основе сосуществования двух государств", - добавил он.
 
В миреИзраильСШААнтониу ГутеррешООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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