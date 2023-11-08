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ХАМАС обвинило БАПОР в сговоре с Израилем

ХАМАС обвинило БАПОР в сговоре с Израилем - РИА Новости, 08.11.2023

ХАМАС обвинило БАПОР в сговоре с Израилем

Палестинское движение ХАМАС обвинило Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в сговоре с Израилем в принудительном... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:07

2023-11-08T22:07

2023-11-08T22:07

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ТУНИС, 8 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в сговоре с Израилем в принудительном перемещении жителей сектора Газа, заявил член политбюро движения Басим Наим. "Мы хотим возложить ответственность за гуманитарную катастрофу, в которой оказались жители районов севера сектора Газа, районов города Газа на БАПОР", - заявил Наим, выступая на пресс-конференции в Бейруте. По словам представителя ХАМАС, агентство БАПОР с самого начала ударов израильской армии по сектору Газа "поддалось диктату оккупантов, оставив сотни тысяч жителей и беженцев без укрытия, воды, пищи и лечения". "Отказ БАПОР от своей роли, закрепленной в международных конвенциях, является явным сговором и сотрудничеством с оккупантами и его планами по принудительному перемещению", - заявил член политбюро ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших в секторе Газа с начала атак Израиля достигло 10 569, почти 26,5 тысячи человек получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, израиль, бейрут, россия, бапор, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году