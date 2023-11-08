Рейтинг@Mail.ru
Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/gaza-1908219041.html
Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь
Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь - РИА Новости, 08.11.2023
Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь
Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь и готовится к размещению наземного полевого лечебного учреждения, сообщил глава Минобороны Италии... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:42
2023-11-08T17:42
в мире
италия
гуидо крозетто
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
рим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907696740_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04b10b03e1532453fa5c8390f50f29aa.jpg
РИМ, 8 ноя - РИА Новости. Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь и готовится к размещению наземного полевого лечебного учреждения, сообщил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. "Сегодня отправится корабль "Вулкан", оснащенный госпиталем, который мы хотим послать к районам, затронутым войной", - заявил Крозетто на пресс-конференции в Риме. По его силам, на борту судна будут размещены 170 человек. Вместе с ними к берегам Газы направятся 30 специалистов ВМС Италии, подготовленных к работе в чрезвычайных ситуациях. Еще 30 военнослужащих будут переброшены на самолете. Крозетто добавил, что на борту корабля находятся операционные, оборудование для диагностики и медицинские препараты. Кроме того, отметил он, руководство Минобороны работает над развертыванием полевого госпиталя. "По договоренности с палестинцами он будет направлен прямо на территорию Газы", - сказал министр. Ранее Италия направила в Египет два военно-транспортных самолета с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
италия
сектор газа
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907696740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa3e8cd93496529b406a3963b557ea7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, гуидо крозетто, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, рим
В мире, Италия, Гуидо Крозетто, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Рим
Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь

Минобороны Италии направит к берегам Газы корабль "Вулкан" с плавучим госпиталем

© AP Photo / Fatima ShbairПоиск выживших после израильской бомбардировки в секторе Газа
Поиск выживших после израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Поиск выживших после израильской бомбардировки в секторе Газа
Читать ria.ru в
РИМ, 8 ноя - РИА Новости. Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь и готовится к размещению наземного полевого лечебного учреждения, сообщил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
"Сегодня отправится корабль "Вулкан", оснащенный госпиталем, который мы хотим послать к районам, затронутым войной", - заявил Крозетто на пресс-конференции в Риме.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
Вчера, 08:00
По его силам, на борту судна будут размещены 170 человек. Вместе с ними к берегам Газы направятся 30 специалистов ВМС Италии, подготовленных к работе в чрезвычайных ситуациях. Еще 30 военнослужащих будут переброшены на самолете.
Крозетто добавил, что на борту корабля находятся операционные, оборудование для диагностики и медицинские препараты.
Кроме того, отметил он, руководство Минобороны работает над развертыванием полевого госпиталя. "По договоренности с палестинцами он будет направлен прямо на территорию Газы", - сказал министр.
Ранее Италия направила в Египет два военно-транспортных самолета с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
3 ноября, 08:00
 
В миреИталияГуидо КрозеттоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаРим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала