https://ria.ru/20231108/gaza-1908219041.html
Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь
Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь - РИА Новости, 08.11.2023
Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь
Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь и готовится к размещению наземного полевого лечебного учреждения, сообщил глава Минобороны Италии... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:42
2023-11-08T17:42
2023-11-08T17:42
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РИМ, 8 ноя - РИА Новости. Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь и готовится к размещению наземного полевого лечебного учреждения, сообщил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. "Сегодня отправится корабль "Вулкан", оснащенный госпиталем, который мы хотим послать к районам, затронутым войной", - заявил Крозетто на пресс-конференции в Риме. По его силам, на борту судна будут размещены 170 человек. Вместе с ними к берегам Газы направятся 30 специалистов ВМС Италии, подготовленных к работе в чрезвычайных ситуациях. Еще 30 военнослужащих будут переброшены на самолете. Крозетто добавил, что на борту корабля находятся операционные, оборудование для диагностики и медицинские препараты. Кроме того, отметил он, руководство Минобороны работает над развертыванием полевого госпиталя. "По договоренности с палестинцами он будет направлен прямо на территорию Газы", - сказал министр. Ранее Италия направила в Египет два военно-транспортных самолета с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, гуидо крозетто, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, рим
В мире, Италия, Гуидо Крозетто, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Рим
Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь
Минобороны Италии направит к берегам Газы корабль "Вулкан" с плавучим госпиталем
РИМ, 8 ноя - РИА Новости. Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь и готовится к размещению наземного полевого лечебного учреждения, сообщил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
"Сегодня отправится корабль "Вулкан", оснащенный госпиталем, который мы хотим послать к районам, затронутым войной", - заявил Крозетто на пресс-конференции в Риме
.
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По его силам, на борту судна будут размещены 170 человек. Вместе с ними к берегам Газы направятся 30 специалистов ВМС Италии, подготовленных к работе в чрезвычайных ситуациях. Еще 30 военнослужащих будут переброшены на самолете.
Крозетто добавил, что на борту корабля находятся операционные, оборудование для диагностики и медицинские препараты.
Кроме того, отметил он, руководство Минобороны работает над развертыванием полевого госпиталя. "По договоренности с палестинцами он будет направлен прямо на территорию Газы", - сказал министр.
Ранее Италия направила в Египет
два военно-транспортных самолета с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.
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