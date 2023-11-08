https://ria.ru/20231108/gaza-1908219041.html

Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь

Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь - РИА Новости, 08.11.2023

Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь

Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь и готовится к размещению наземного полевого лечебного учреждения, сообщил глава Минобороны Италии... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:42

2023-11-08T17:42

2023-11-08T17:42

в мире

италия

гуидо крозетто

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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РИМ, 8 ноя - РИА Новости. Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь и готовится к размещению наземного полевого лечебного учреждения, сообщил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. "Сегодня отправится корабль "Вулкан", оснащенный госпиталем, который мы хотим послать к районам, затронутым войной", - заявил Крозетто на пресс-конференции в Риме. По его силам, на борту судна будут размещены 170 человек. Вместе с ними к берегам Газы направятся 30 специалистов ВМС Италии, подготовленных к работе в чрезвычайных ситуациях. Еще 30 военнослужащих будут переброшены на самолете. Крозетто добавил, что на борту корабля находятся операционные, оборудование для диагностики и медицинские препараты. Кроме того, отметил он, руководство Минобороны работает над развертыванием полевого госпиталя. "По договоренности с палестинцами он будет направлен прямо на территорию Газы", - сказал министр. Ранее Италия направила в Египет два военно-транспортных самолета с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, гуидо крозетто, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, рим