https://ria.ru/20231108/gaza-1908218941.html

ХАМАС призвало США забыть об иллюзиях, связанных с контролем над Газой

ХАМАС призвало США забыть об иллюзиях, связанных с контролем над Газой - РИА Новости, 08.11.2023

ХАМАС призвало США забыть об иллюзиях, связанных с контролем над Газой

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама ХамданХАМАС призвал Вашингтон перестать предаваться иллюзиям о том, кто будет управлять сектором Газа после... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:42

2023-11-08T17:42

2023-11-08T17:54

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

вашингтон (штат)

в мире

сша

израиль

биньямин нетаньяху

энтони блинкен

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ТУНИС, 8 ноя - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама ХамданХАМАС призвал Вашингтон перестать предаваться иллюзиям о том, кто будет управлять сектором Газа после окончания войны с Израилем."Мы говорим президенту Байдену и его администрации: перестаньте думать об иллюзиях о правлении в Газе после агрессии. Победит сопротивление и наш народ, это не подлежит спору", - сказал Хамдан на транслируемой спутниковыми телеканалами пресс-конференции в Бейруте.Палестинский политик также посоветовал США "не терять своего времени на Нетаньяху (Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля - ред.) и его разбитую армию"."Учитесь на своих прежних уроках на Ближнем Востоке и в других местах", - добавил Усама Хамдан.Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что США не допустят сценария, при котором движение ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта, так как это приведет к его повторению.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

вашингтон (штат)

сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, вашингтон (штат), в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, энтони блинкен