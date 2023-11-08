https://ria.ru/20231108/gaza-1908216280.html
Армия Израиля заявила об уничтожении 130 шахтных стволов в секторе Газа
Армия Израиля заявила об уничтожении 130 шахтных стволов в секторе Газа - РИА Новости, 08.11.2023
Армия Израиля заявила об уничтожении 130 шахтных стволов в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила 130 шахтных стволов на территории сектора Газа. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:35
2023-11-08T17:35
2023-11-08T19:09
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила 130 шахтных стволов на территории сектора Газа. "В рамках действий сухопутных сил в секторе Газа, военнослужащие ЦАХАЛ в настоящее время работают над выявлением и уничтожением туннелей ХАМАС. С начала боевых действий были уничтожены 130 шахтных стволов", - говорится в заявлении армии, опубликованном в Telegram-канале. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысяч, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об уничтожении 130 шахтных стволов в секторе Газа
Армия Израиля заявила об уничтожении 130 шахтных стволов ХАМАС в секторе Газа
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила
, что уничтожила 130 шахтных стволов на территории сектора Газа.
"В рамках действий сухопутных сил в секторе Газа, военнослужащие ЦАХАЛ в настоящее время работают над выявлением и уничтожением туннелей ХАМАС. С начала боевых действий были уничтожены 130 шахтных стволов", - говорится в заявлении армии, опубликованном в Telegram-канале.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысяч, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.