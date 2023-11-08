https://ria.ru/20231108/gaza-1908213828.html

Красный Полумесяц: больница "Аль-Кудс" в Газе сократила число операций

Красный Полумесяц: больница "Аль-Кудс" в Газе сократила число операций - РИА Новости, 08.11.2023

Красный Полумесяц: больница "Аль-Кудс" в Газе сократила число операций

Больница "Аль-Кудс" прекращает большую часть операций из-за нехватки топлива, заявило палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети X. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:29

2023-11-08T17:29

2023-11-08T17:29

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

восточный иерусалим

сектор газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908211557_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9913d990855e45068e30fb3d18120cc2.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Больница "Аль-Кудс" прекращает большую часть операций из-за нехватки топлива, заявило палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети X. Ранее палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщало, что все дороги в крупную больницу "Аль-Кудс" в Газе перекрыты из-за бомбардировок со стороны Израиля, медики не могут выехать, чтобы добраться до пострадавших. "Сегодня (8 ноября - ред.) больница сокращает большую часть операций для того, чтобы рационально использовать топливо и обеспечить минимальный уровень медицинских услуг", - говорится в сообщении общества в соцсети X. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) добавляет, что на фоне нехватки топлива было также введено расписание по использованию электричества, по которому больница использует электричество только два часа в день. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по зданию рядом с больницей "Аль-Кудс" в Газе, утверждая, что в нем были члены палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысяч, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

израиль

восточный иерусалим

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, сектор газа