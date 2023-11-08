https://ria.ru/20231108/gaza-1908196171.html

В ООН назвали разрушение инфраструктуры в Газе военным преступлением

В ООН назвали разрушение инфраструктуры в Газе военным преступлением - РИА Новости, 08.11.2023

В ООН назвали разрушение инфраструктуры в Газе военным преступлением

Разрушение Израилем гражданских домов и инфраструктуры в Газе является военным преступлением и может быть квалифицировано как преступление против человечности,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:43

2023-11-08T16:43

2023-11-08T16:43

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ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости. Разрушение Израилем гражданских домов и инфраструктуры в Газе является военным преступлением и может быть квалифицировано как преступление против человечности, если оно направлено против гражданского населения, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по вопросу о праве на достаточное жилище Балакришнана Раджагопала. "Ведение боевых действий с осознанием того, что они будут систематически разрушать и наносить ущерб гражданскому жилью и инфраструктуре, делая целый город, такой как город Газа, непригодным для проживания гражданского населения, является военным преступлением. Такие действия приравниваются к военным преступлениям, а когда они направлены против гражданского населения, они также приравниваются к преступлениям против человечности", - приводятся в документе слова эксперта. Раджагопал добавил, что систематические или широкомасштабные бомбардировки жилых домов, гражданских объектов и инфраструктуры строго запрещены международным гуманитарным правом, уголовным правом и правом прав человека. По данным спецдокладчика ООН, в результате израильских ударов в Газе было разрушено или повреждено 45% всего жилья в секторе Газа, перемещено около 1,5 миллиона человек и убито более 10 тысяч человек, в том числе более 80 сотрудников ООН. "Жилые дома не являются военными объектами. Больницы и машины скорой помощи не являются военными объектами. Лагеря беженцев не являются военными объектами. Школы не являются военными объектами. Церкви или мечети не являются военными объектами. Инфраструктура водоснабжения и электроснабжения для гражданских лиц не являются военными объектами", - подчеркнул он. Раджагопал отметил, что даже в тех случаях, когда гражданское жилье может использоваться комбатантами для укрытия, как утверждалось в ходе нападений на лагерь беженцев Джабалия, запрещается совершать нападения на целые здания, если они приводят к несоразмерному ущербу, гибели и перемещению большого числа мирных жителей. "Никакое заявленное право на самооборону в соответствии с международным правом не может оправдывать такие нападения. Это особенно актуально в тех случаях, когда право на самооборону отстаивается в контексте оккупации", - заключил эксперт ООН. Министерство внутренних дел Газы заявило 31 октября, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". Ранее представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будет ли ЦАХАЛ атаковать больницу, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысяч, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сектор газа, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон