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Израильский министр заявил, что ХАМАС точно не будет управлять Газой - РИА Новости, 08.11.2023
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14:16 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/gaza-1908144460.html
Израильский министр заявил, что ХАМАС точно не будет управлять Газой
Израильский министр заявил, что ХАМАС точно не будет управлять Газой - РИА Новости, 08.11.2023
Израильский министр заявил, что ХАМАС точно не будет управлять Газой
Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер в интервью телеканалу MSNBC на вопрос, будут ли силы безопасности Израиля присутствовать в анклаве после РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:16
2023-11-08T14:16
в мире
израиль
сектор газа
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер в интервью телеканалу MSNBC на вопрос, будут ли силы безопасности Израиля присутствовать в анклаве после уничтожения ХАМАС, заявил, что управлять Газой будет точно не ХАМАС. Ранее премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу ABC, что управлять Газой должны те, кто не хочет идти путем палестинского движения ХАМАС. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильское руководство сообщило ему, что страна не намерена вновь оккупировать Газу. "Он (Нетаньяху - ред.) не говорил, что Израиль оккупирует Газу... Мы не знаем, кто будет управлять Газой, но мы точно знаем, что это будет не ХАМАС", - заявил министр телеканалу MSNBC, отвечая на вопрос, будут ли силы безопасности Израиля присутствовать в анклаве после уничтожения ХАМАС. Дермер подчеркнул, что Израиль будет нести "ответственность за безопасность" в секторе Газа. "Инфраструктура ХАМАС в Газе... уничтожается... Если в Газе появится какая-то другая террористическая организация, которая попытается заново построить инфраструктуру, она этого не сможет сделать", - подчеркнул министр. Ранее старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил телеканалу CNN, что израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после завершения операции. В то же время Регев подчеркнул, что Израиль не планирует оккупировать сектор Газа, равно как и не намерен брать на себя управление анклавом. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/gaza-1908074430.html
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израиль
сектор газа
палестина
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в мире, израиль, сектор газа, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильский министр заявил, что ХАМАС точно не будет управлять Газой

Израильский министр: неизвестно, кто будет управлять Газой, но точно не ХАМАС

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер в интервью телеканалу MSNBC на вопрос, будут ли силы безопасности Израиля присутствовать в анклаве после уничтожения ХАМАС, заявил, что управлять Газой будет точно не ХАМАС.
Ранее премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу ABC, что управлять Газой должны те, кто не хочет идти путем палестинского движения ХАМАС. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильское руководство сообщило ему, что страна не намерена вновь оккупировать Газу.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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"Он (Нетаньяху - ред.) не говорил, что Израиль оккупирует Газу... Мы не знаем, кто будет управлять Газой, но мы точно знаем, что это будет не ХАМАС", - заявил министр телеканалу MSNBC, отвечая на вопрос, будут ли силы безопасности Израиля присутствовать в анклаве после уничтожения ХАМАС.
Дермер подчеркнул, что Израиль будет нести "ответственность за безопасность" в секторе Газа. "Инфраструктура ХАМАС в Газе... уничтожается... Если в Газе появится какая-то другая террористическая организация, которая попытается заново построить инфраструктуру, она этого не сможет сделать", - подчеркнул министр.
Ранее старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил телеканалу CNN, что израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после завершения операции. В то же время Регев подчеркнул, что Израиль не планирует оккупировать сектор Газа, равно как и не намерен брать на себя управление анклавом.
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У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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В миреИзраильСектор ГазаПалестинаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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