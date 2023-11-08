https://ria.ru/20231108/gaza-1908139159.html

ООН: все пекарни на севере Газы закрыли из-за нехватки топлива, муки и воды

ООН: все пекарни на севере Газы закрыли из-за нехватки топлива, муки и воды - РИА Новости, 08.11.2023

ООН: все пекарни на севере Газы закрыли из-за нехватки топлива, муки и воды

Все пекарни на севере Газы закрылись из-за нехватки воды, топлива и муки, остатки которой были вынесены из последних пекарен толпами людей, пытающихся найти... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:59

2023-11-08T13:59

2023-11-08T14:01

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907247758_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_95215e6e2feda5bcb62835d273aeb396.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Все пекарни на севере Газы закрылись из-за нехватки воды, топлива и муки, остатки которой были вынесены из последних пекарен толпами людей, пытающихся найти еду, сообщило управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на сайте. "По состоянию на 7 ноября ни одна пекарня на севере не работала из-за нехватки топлива, воды и пшеничной муки, а также из-за нанесенного ущерба. В течение дня множество людей, отчаянно ищущих еду, ворвались в три последние пекарни с остатками пшеничной муки и забрали около 38 тонн", - говорится в отчете на сайте организации. Отмечается, что за последние два дня с полок в магазинах по всей Газе пропала не только мука, но и молочные продукты, яйца и минеральная вода. По данным УКГВ, около девяти тысяч тонн зерна хранится на мельницах в Газе, но значительная их часть не может быть использована из-за массовых разрушений, проблем с безопасностью и нехватки топлива. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

израиль

восточный иерусалим

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, сектор газа