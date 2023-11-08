https://ria.ru/20231108/gaza-1908135883.html

В ХАМАС объяснили, почему россияне не попали в списки на эвакуацию из Газы

В ХАМАС объяснили, почему россияне не попали в списки на эвакуацию из Газы - РИА Новости, 08.11.2023

В ХАМАС объяснили, почему россияне не попали в списки на эвакуацию из Газы

Палестинское движение ХАМАС не препятствует выезду из сектора Газа всех обладателей иностранных гражданств, которые хотят покинуть его, но составлением списков... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:38

2023-11-08T13:38

2023-11-08T13:39

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сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

египет

владимир путин

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ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не препятствует выезду из сектора Газа всех обладателей иностранных гражданств, которые хотят покинуть его, но составлением списков на выезд в Египет занимаются Израиль и США, сообщил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.Дипломатический источник сообщил РИА Новости во вторник, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет согласия Израиля. В опубликованном в среду списке граждан на эвакуацию россиян снова не оказалось."Формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, - это израильтяне и американцы, потом эти списки отсылают египтянам, а те пересылают в министерство внутренних дел, чтобы опубликовать на официальном сайте", - пояснил он."Мы не можем играть какую-либо роль в этом процессе и не обладаем полномочиями в формировании списков тех, кому разрешено выехать из сектора Газа в Египет. Но, конечно, мы не препятствуем тем, кто хочет это сделать, покинуть сектор Газа", - сказал Наим.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, египет, владимир путин, оон, снг