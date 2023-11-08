https://ria.ru/20231108/gaza-1908123163.html

В Газу через КПП Рафах вошли около 30 грузовиков с гуманитарным грузом

В Газу через КПП Рафах вошли около 30 грузовиков с гуманитарным грузом - РИА Новости, 08.11.2023

В Газу через КПП Рафах вошли около 30 грузовиков с гуманитарным грузом

Около 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП Рафах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:52

2023-11-08T12:52

2023-11-08T15:55

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 8 ноя — РИА Новости. Около 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП Рафах, сообщил корреспондент РИА Новости.Фуры пересекли контрольно-пропускной пункт в 11:00 (12:00 мск).Как сообщал офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при Минобороны, почти сто грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП Рафах во вторник.Рафах — единственный погранпереход между Египтом и сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть анклав через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи человек, более четырех тысяч из них дети. Более 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

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https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231107/gaza-1907982681.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, оон, египет, ссср