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Блинкен рассказал об обещаниях чиновников Израиля не оккупировать Газу - РИА Новости, 08.11.2023
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12:16 08.11.2023 (обновлено: 12:36 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/gaza-1908116305.html
Блинкен рассказал об обещаниях чиновников Израиля не оккупировать Газу
Блинкен рассказал об обещаниях чиновников Израиля не оккупировать Газу - РИА Новости, 08.11.2023
Блинкен рассказал об обещаниях чиновников Израиля не оккупировать Газу
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильское руководство сообщило ему, что страна не намерена вновь оккупировать Газу. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:16
2023-11-08T12:36
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
токио
энтони блинкен
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ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильское руководство сообщило ему, что страна не намерена вновь оккупировать Газу."Что я слышал от израильского руководства, так это то, что у них нет намерения вновь оккупировать Газу, снова установить там свой контроль", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Токио.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, токио, энтони блинкен
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Токио, Энтони Блинкен
Блинкен рассказал об обещаниях чиновников Израиля не оккупировать Газу

Блинкен: чиновники Израиля сообщали об отсутствии намерения оккупировать Газу

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты рядом с домом, поврежденным боевиками Хамаса, в кибуце Беэри в Израиле
Израильские солдаты рядом с домом, поврежденным боевиками Хамаса, в кибуце Беэри в Израиле - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты рядом с домом, поврежденным боевиками Хамаса, в кибуце Беэри в Израиле
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильское руководство сообщило ему, что страна не намерена вновь оккупировать Газу.
«
"Что я слышал от израильского руководства, так это то, что у них нет намерения вновь оккупировать Газу, снова установить там свой контроль", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Токио.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАТокиоЭнтони Блинкен
 
 
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