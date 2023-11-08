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Блинкен рассказал об обещаниях чиновников Израиля не оккупировать Газу

Блинкен рассказал об обещаниях чиновников Израиля не оккупировать Газу - РИА Новости, 08.11.2023

Блинкен рассказал об обещаниях чиновников Израиля не оккупировать Газу

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильское руководство сообщило ему, что страна не намерена вновь оккупировать Газу. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:16

2023-11-08T12:16

2023-11-08T12:36

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

токио

энтони блинкен

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ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильское руководство сообщило ему, что страна не намерена вновь оккупировать Газу."Что я слышал от израильского руководства, так это то, что у них нет намерения вновь оккупировать Газу, снова установить там свой контроль", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Токио.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, токио, энтони блинкен