https://ria.ru/20231108/gaza-1908075385.html
Во вторник в Газу въехали около ста машин с гумпомощью, заявили в Израиле
Во вторник в Газу въехали около ста машин с гумпомощью, заявили в Израиле - РИА Новости, 08.11.2023
Во вторник в Газу въехали около ста машин с гумпомощью, заявили в Израиле
Почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП "Рафах" во вторник, сообщил в соцсети Х офис координатора действий правительства... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:18
2023-11-08T09:18
2023-11-08T09:27
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП "Рафах" во вторник, сообщил в соцсети Х офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны. "96 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали в Газу через КПП "Рафах", - говорится в сообщении COGAT. В сообщении уточняется, что среди этих грузовиков были 15 с материалами медицинского назначения, 31 с продовольствием, 8 с водой, 19 с принадлежностями для временного убежища и 23 с грузом смешанного назначения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАСмогут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во вторник в Газу въехали около ста машин с гумпомощью, заявили в Израиле
Минобороны Израиля: 96 грузовиков с гумпомощью въехали в Газу во вторник
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП "Рафах" во вторник, сообщил в соцсети Х
офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны.
"96 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали в Газу через КПП "Рафах", - говорится в сообщении COGAT.
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
В сообщении уточняется, что среди этих грузовиков были 15 с материалами медицинского назначения, 31 с продовольствием, 8 с водой, 19 с принадлежностями для временного убежища и 23 с грузом смешанного назначения.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАСмогут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.