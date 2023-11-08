https://ria.ru/20231108/gaz-1908046911.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в отрасли газа
Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в отрасли газа - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в отрасли газа
У РФ и Казахстана открываются широкие перспективы сотрудничества в газовой отрасли, заявил президент России Владимир Путин в интервью "Казахстанской правде". РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:23
2023-11-08T00:23
2023-11-08T00:23
экономика
россия
казахстан
владимир путин
средняя азия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. У РФ и Казахстана открываются широкие перспективы сотрудничества в газовой отрасли, заявил президент России Владимир Путин в интервью "Казахстанской правде"."Широкие перспективы открывает взаимодействие в газовой отрасли. Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - сказал он.
https://ria.ru/20231108/neft-1908046010.html
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экономика, россия, казахстан, владимир путин, средняя азия
Экономика, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Средняя Азия
Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в отрасли газа
Путин: у РФ и Казахстана есть перспективы сотрудничества в газовой отрасли