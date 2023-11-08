https://ria.ru/20231108/gaz-1908046121.html
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан - РИА Новости, 08.11.2023
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан
Президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:18
2023-11-08T00:18
2023-11-08T00:31
узбекистан
туркмения
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8daebba0fe841b1c37f8e2424e303833.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно провести консультации с Туркменией, ее подключение будет в общих интересах."Седьмого октября вместе с президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах", - сказал он.
https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908047242.html
узбекистан
туркмения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f939d6a0052fb564b898d209f55e4e77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, туркмения, в мире, россия
Узбекистан, Туркмения, В мире, Россия
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан
Путин: о поставках газа в Узбекистан нужно проконсультироваться с Туркменией