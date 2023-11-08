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Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан - РИА Новости, 08.11.2023
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00:18 08.11.2023 (обновлено: 00:31 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/gaz-1908046121.html
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан - РИА Новости, 08.11.2023
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан
Президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:18
2023-11-08T00:31
узбекистан
туркмения
в мире
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно провести консультации с Туркменией, ее подключение будет в общих интересах."Седьмого октября вместе с президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах", - сказал он.
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узбекистан, туркмения, в мире, россия
Узбекистан, Туркмения, В мире, Россия
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан

Путин: о поставках газа в Узбекистан нужно проконсультироваться с Туркменией

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы
Трубопроводы - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно провести консультации с Туркменией, ее подключение будет в общих интересах.
"Седьмого октября вместе с президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах", - сказал он.
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