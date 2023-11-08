https://ria.ru/20231108/gaz-1908046121.html

Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан

Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан - РИА Новости, 08.11.2023

Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан

Президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:18

2023-11-08T00:18

2023-11-08T00:31

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туркмения

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россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно провести консультации с Туркменией, ее подключение будет в общих интересах."Седьмого октября вместе с президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах", - сказал он.

https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908047242.html

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Максим Горбачев

узбекистан, туркмения, в мире, россия