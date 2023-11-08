Путин поручил определить газового поставщика в Хабаровском крае
Путин поручил "Газпрому" и "Роснефт" определить поставщика в Хабаровском крае
© РИА Новости / Александр КряжевВид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске
Вид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" и "Роснефтью" определить поставщика газа в Хабаровском крае, заключить с октября 2025 года договоры о поставках, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с публичными акционерными обществами "Газпром" и "Нефтяная компания "Роснефть" принять решения об определении гарантирующего поставщика природного газа в Хабаровском крае и заключении начиная с октября 2025 года долгосрочных договоров поставки газа", – говорится в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Кроме того, Путин рекомендовал "Газпрому" совместно с властями Хабаровского края изучить возможность включения в программу развития газоснабжения и газификации региона мероприятий по строительству газораспределительной станции №3 в Комсомольске-на-Амуре. Доклад нужно подготовить до 15 декабря 2023 года. Ответственные - глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Также президент рекомендовал "Роснефти" ввести в 2024 году в эксплуатацию газораспределительную станцию №2 в Комсомольске-на-Амуре и рассмотреть вопрос о ее передаче в собственность "Газпрому". Доклад по итогам исполнения поручения нужно предоставить до 1 декабря следующего года. Ответственным назначен Сечин.