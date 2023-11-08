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Путин поручил определить газового поставщика в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.11.2023
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19:27 08.11.2023 (обновлено: 19:55 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/gas-1908248067.html
Путин поручил определить газового поставщика в Хабаровском крае
Путин поручил определить газового поставщика в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил определить газового поставщика в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" и "Роснефтью" определить поставщика газа в Хабаровском крае, заключить с октября... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:27
2023-11-08T19:55
экономика
хабаровский край
россия
владимир путин
михаил мишустин
роснефть
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" и "Роснефтью" определить поставщика газа в Хабаровском крае, заключить с октября 2025 года договоры о поставках, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с публичными акционерными обществами "Газпром" и "Нефтяная компания "Роснефть" принять решения об определении гарантирующего поставщика природного газа в Хабаровском крае и заключении начиная с октября 2025 года долгосрочных договоров поставки газа", – говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин.Кроме того, Путин рекомендовал "Газпрому" совместно с властями Хабаровского края изучить возможность включения в программу развития газоснабжения и газификации региона мероприятий по строительству газораспределительной станции №3 в Комсомольске-на-Амуре. Доклад нужно подготовить до 15 декабря 2023 года. Ответственные - глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Также президент рекомендовал "Роснефти" ввести в 2024 году в эксплуатацию газораспределительную станцию №2 в Комсомольске-на-Амуре и рассмотреть вопрос о ее передаче в собственность "Газпрому". Доклад по итогам исполнения поручения нужно предоставить до 1 декабря следующего года. Ответственным назначен Сечин.
https://ria.ru/20231108/gas-1908244546.html
хабаровский край
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комсомольск-на-амуре
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экономика, хабаровский край, россия, владимир путин, михаил мишустин, роснефть, алексей миллер, газпром, комсомольск-на-амуре, игорь сечин, жкх
Экономика, Хабаровский край, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Роснефть, Алексей Миллер, Газпром, Комсомольск-на-Амуре, Игорь Сечин, ЖКХ
Путин поручил определить газового поставщика в Хабаровском крае

Путин поручил "Газпрому" и "Роснефт" определить поставщика в Хабаровском крае

© РИА Новости / Александр КряжевВид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске
Вид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" и "Роснефтью" определить поставщика газа в Хабаровском крае, заключить с октября 2025 года договоры о поставках, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с публичными акционерными обществами "Газпром" и "Нефтяная компания "Роснефть" принять решения об определении гарантирующего поставщика природного газа в Хабаровском крае и заключении начиная с октября 2025 года долгосрочных договоров поставки газа", – говорится в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Кроме того, Путин рекомендовал "Газпрому" совместно с властями Хабаровского края изучить возможность включения в программу развития газоснабжения и газификации региона мероприятий по строительству газораспределительной станции №3 в Комсомольске-на-Амуре. Доклад нужно подготовить до 15 декабря 2023 года. Ответственные - глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Также президент рекомендовал "Роснефти" ввести в 2024 году в эксплуатацию газораспределительную станцию №2 в Комсомольске-на-Амуре и рассмотреть вопрос о ее передаче в собственность "Газпрому". Доклад по итогам исполнения поручения нужно предоставить до 1 декабря следующего года. Ответственным назначен Сечин.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин дал “Газпрому” поручения по газификации российских городов
Вчера, 19:06
 
ЭкономикаХабаровский крайРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинРоснефтьАлексей МиллерГазпромКомсомольск-на-АмуреИгорь СечинЖКХ
 
 
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