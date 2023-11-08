Рейтинг@Mail.ru
В Гамбурге ищут вооруженного человека, который угрожал учителю в школе - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 08.11.2023 (обновлено: 17:37 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/gamburg-1908214254.html
В Гамбурге ищут вооруженного человека, который угрожал учителю в школе
В Гамбурге ищут вооруженного человека, который угрожал учителю в школе - РИА Новости, 08.11.2023
В Гамбурге ищут вооруженного человека, который угрожал учителю в школе
Полиция продолжает поиск вооруженного человека, скрывшегося в неизвестном направлении, который угрожал в среду учителю в школе Гамбурга, сообщили... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:29
2023-11-08T17:37
в мире
гамбург (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908216011_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_832436976933b4639b2aa9fa66e5f9bb.jpg
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Полиция продолжает поиск вооруженного человека, скрывшегося в неизвестном направлении, который угрожал в среду учителю в школе Гамбурга, сообщили правоохранители РИА Новости. "После того, как нарушитель в классе угрожал одной из учительниц и при этом, по ее словам, показал ей оружие, он скрылся из этого помещения в неизвестном направлении. И в этой связи прибыла полиция. Мы находимся на месте усиленным составом, проводятся обыски учебных помещений, там расположены несколько школьных зданий, которые также относятся к школе этого района. И эти меры в настоящий момент продолжаются", - сказал представитель пресс-службы полиции Гамбурга. Ранее сообщалось, что из школы, расположенной на западе города, поступили сообщения о двух молодых людях, один из которых с оружием в руках угрожал учителю. Неизвестно, являются ли они учениками этой школы. Дети были эвакуированы.
гамбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908216011_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_988e6f3c5614aa8c5b081b01a049a700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гамбург (город)
В мире, Гамбург (город)
В Гамбурге ищут вооруженного человека, который угрожал учителю в школе

Полиция в Гамбурге ищет вооруженного человека, который угрожал учителю в школе

© AFP 2023 / Daniel Reinhardt Полицейские возле школы в Гамбурге, Германия
Полицейские возле школы в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / Daniel Reinhardt
Полицейские возле школы в Гамбурге, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Полиция продолжает поиск вооруженного человека, скрывшегося в неизвестном направлении, который угрожал в среду учителю в школе Гамбурга, сообщили правоохранители РИА Новости.
"После того, как нарушитель в классе угрожал одной из учительниц и при этом, по ее словам, показал ей оружие, он скрылся из этого помещения в неизвестном направлении. И в этой связи прибыла полиция. Мы находимся на месте усиленным составом, проводятся обыски учебных помещений, там расположены несколько школьных зданий, которые также относятся к школе этого района. И эти меры в настоящий момент продолжаются", - сказал представитель пресс-службы полиции Гамбурга.
Ранее сообщалось, что из школы, расположенной на западе города, поступили сообщения о двух молодых людях, один из которых с оружием в руках угрожал учителю. Неизвестно, являются ли они учениками этой школы. Дети были эвакуированы.
 
В миреГамбург (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала