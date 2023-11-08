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В Гамбурге ищут вооруженного человека, который угрожал учителю в школе
В Гамбурге ищут вооруженного человека, который угрожал учителю в школе - РИА Новости, 08.11.2023
В Гамбурге ищут вооруженного человека, который угрожал учителю в школе
Полиция продолжает поиск вооруженного человека, скрывшегося в неизвестном направлении, который угрожал в среду учителю в школе Гамбурга, сообщили... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:29
2023-11-08T17:29
2023-11-08T17:37
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Полиция продолжает поиск вооруженного человека, скрывшегося в неизвестном направлении, который угрожал в среду учителю в школе Гамбурга, сообщили правоохранители РИА Новости. "После того, как нарушитель в классе угрожал одной из учительниц и при этом, по ее словам, показал ей оружие, он скрылся из этого помещения в неизвестном направлении. И в этой связи прибыла полиция. Мы находимся на месте усиленным составом, проводятся обыски учебных помещений, там расположены несколько школьных зданий, которые также относятся к школе этого района. И эти меры в настоящий момент продолжаются", - сказал представитель пресс-службы полиции Гамбурга. Ранее сообщалось, что из школы, расположенной на западе города, поступили сообщения о двух молодых людях, один из которых с оружием в руках угрожал учителю. Неизвестно, являются ли они учениками этой школы. Дети были эвакуированы.
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РИА Новости
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в мире, гамбург (город)
В Гамбурге ищут вооруженного человека, который угрожал учителю в школе
Полиция в Гамбурге ищет вооруженного человека, который угрожал учителю в школе
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Полиция продолжает поиск вооруженного человека, скрывшегося в неизвестном направлении, который угрожал в среду учителю в школе Гамбурга, сообщили правоохранители РИА Новости.
"После того, как нарушитель в классе угрожал одной из учительниц и при этом, по ее словам, показал ей оружие, он скрылся из этого помещения в неизвестном направлении. И в этой связи прибыла полиция. Мы находимся на месте усиленным составом, проводятся обыски учебных помещений, там расположены несколько школьных зданий, которые также относятся к школе этого района. И эти меры в настоящий момент продолжаются", - сказал представитель пресс-службы полиции Гамбурга.
Ранее сообщалось, что из школы, расположенной на западе города, поступили сообщения о двух молодых людях, один из которых с оружием в руках угрожал учителю. Неизвестно, являются ли они учениками этой школы. Дети были эвакуированы.