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Вооруженные ученики в школе Гамбурга угрожали учителю, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
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14:25 08.11.2023 (обновлено: 16:18 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/gamburg-1908146350.html
Вооруженные ученики в школе Гамбурга угрожали учителю, пишут СМИ
Вооруженные ученики в школе Гамбурга угрожали учителю, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
Вооруженные ученики в школе Гамбурга угрожали учителю, пишут СМИ
Вооруженными людьми в школе на Западе Гамбурга оказались два ученика, которые, предположительно, угрожали учителю, сообщила газета Bild. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:25
2023-11-08T16:18
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Вооруженными людьми в школе на Западе Гамбурга оказались два ученика, которые, предположительно, угрожали учителю, сообщила газета Bild."В школе Гамбургв в районе Бланкенезе на Фрамштрассе два ученика в классе, предположительно, угрожали учителю", - сообщила газета. При этом неизвестно, являются ли они учениками этой школы.Уточняется, что один из них был вооружен черным пистолетом. По информации газеты, на месте находятся специальные подразделения полиции, правоохранители окружили здание.Полицейские уже находятся внутри здания и ищут двух предполагаемых преступников.Ранее полиция Гамбурга сообщила, что проводит крупную операцию в школе на Западе города, правоохранители уже начали вывозить первых учеников из здания.
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гамбург (город), в мире
Гамбург (город), В мире
Вооруженные ученики в школе Гамбурга угрожали учителю, пишут СМИ

СМИ: вооруженные ученики в школе на западе Гамбурга угрожали учителю

© AFP 2023 / DANIEL REINHARDTПолицейские у школы в Гамбурге, где вооруженные ученики угрожали учителю. 8 ноября 2023
Полицейские у школы в Гамбурге, где вооруженные ученики угрожали учителю. 8 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / DANIEL REINHARDT
Полицейские у школы в Гамбурге, где вооруженные ученики угрожали учителю. 8 ноября 2023
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Вооруженными людьми в школе на Западе Гамбурга оказались два ученика, которые, предположительно, угрожали учителю, сообщила газета Bild.
"В школе Гамбургв в районе Бланкенезе на Фрамштрассе два ученика в классе, предположительно, угрожали учителю", - сообщила газета. При этом неизвестно, являются ли они учениками этой школы.
Уточняется, что один из них был вооружен черным пистолетом. По информации газеты, на месте находятся специальные подразделения полиции, правоохранители окружили здание.
Полицейские уже находятся внутри здания и ищут двух предполагаемых преступников.
Ранее полиция Гамбурга сообщила, что проводит крупную операцию в школе на Западе города, правоохранители уже начали вывозить первых учеников из здания.
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