https://ria.ru/20231108/gamburg-1908141703.html

СМИ: на западе Гамбурга двое вооруженных людей закрылись в школьном классе

СМИ: на западе Гамбурга двое вооруженных людей закрылись в школьном классе - РИА Новости, 08.11.2023

СМИ: на западе Гамбурга двое вооруженных людей закрылись в школьном классе

Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе школы на Западе Гамбурга, сообщила газета Bild. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:10

2023-11-08T14:10

2023-11-08T14:21

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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе школы на Западе Гамбурга, сообщила газета Bild."Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе районной школы в районе Бланкенезе на Фрамштрассе. На место прибыли патрульные машины со всего Гамбурга. По имеющимся данным, один из преступников угрожал черным пистолетом. В школу ворвался спецназ", - отметила газета.При этом в полиции подтвердили, что сейчас в Бланкенезе проводится крупная полицейская операция. "В настоящее время имеются признаки угрозы в школе в районе Бланкенезе. Полиция уже на месте и принимает первые меры", - отметила полиция Гамбурга в своем аккаунте в соцсети Х.Правоохранители также попросили объезжать этот район на автомобиле. Уточняется, что сотрудники полиции уже вошли в школу и проверяют информацию.Кроме того, отмечается, что правоохранители начали сопровождать первых учеников из этой школы, детей доставляют в казармы Бундесвера в Гамбурге-Изербруке, родителям предложили собраться там же.

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

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в мире, гамбург (город), бундесвер германии