https://ria.ru/20231108/gamburg-1908141703.html
СМИ: на западе Гамбурга двое вооруженных людей закрылись в школьном классе
СМИ: на западе Гамбурга двое вооруженных людей закрылись в школьном классе - РИА Новости, 08.11.2023
СМИ: на западе Гамбурга двое вооруженных людей закрылись в школьном классе
Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе школы на Западе Гамбурга, сообщила газета Bild. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:10
2023-11-08T14:10
2023-11-08T14:21
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе школы на Западе Гамбурга, сообщила газета Bild."Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе районной школы в районе Бланкенезе на Фрамштрассе. На место прибыли патрульные машины со всего Гамбурга. По имеющимся данным, один из преступников угрожал черным пистолетом. В школу ворвался спецназ", - отметила газета.При этом в полиции подтвердили, что сейчас в Бланкенезе проводится крупная полицейская операция. "В настоящее время имеются признаки угрозы в школе в районе Бланкенезе. Полиция уже на месте и принимает первые меры", - отметила полиция Гамбурга в своем аккаунте в соцсети Х.Правоохранители также попросили объезжать этот район на автомобиле. Уточняется, что сотрудники полиции уже вошли в школу и проверяют информацию.Кроме того, отмечается, что правоохранители начали сопровождать первых учеников из этой школы, детей доставляют в казармы Бундесвера в Гамбурге-Изербруке, родителям предложили собраться там же.
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
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в мире, гамбург (город), бундесвер германии
В мире, Гамбург (город), Бундесвер Германии
СМИ: на западе Гамбурга двое вооруженных людей закрылись в школьном классе
Bild: на западе Гамбурга двое вооруженных людей закрылись в школьном классе
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе школы на Западе Гамбурга, сообщила газета Bild.
"Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе районной школы в районе Бланкенезе на Фрамштрассе. На место прибыли патрульные машины со всего Гамбурга. По имеющимся данным, один из преступников угрожал черным пистолетом. В школу ворвался спецназ", - отметила газета.
При этом в полиции подтвердили, что сейчас в Бланкенезе проводится крупная полицейская операция. "В настоящее время имеются признаки угрозы в школе в районе Бланкенезе. Полиция уже на месте и принимает первые меры", - отметила полиция Гамбурга в своем аккаунте в соцсети Х.
Правоохранители также попросили объезжать этот район на автомобиле. Уточняется, что сотрудники полиции уже вошли в школу и проверяют информацию.
Кроме того, отмечается, что правоохранители начали сопровождать первых учеников из этой школы, детей доставляют в казармы Бундесвера
в Гамбурге-Изербруке, родителям предложили собраться там же.
Европа сходит с ума из-за России — в буквальном смысле