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Страны G7 ускорят консультации по санкциям против алмазов из России

Страны G7 ускорят консультации по санкциям против алмазов из России - РИА Новости, 08.11.2023

Страны G7 ускорят консультации по санкциям против алмазов из России

Страны "Большой семерки" ускорят консультации по введению санкций в отношении российских алмазов и металлов, говорится в совместной декларации по итогам встречи РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:13

2023-11-08T13:13

2023-11-08T13:13

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ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" ускорят консультации по введению санкций в отношении российских алмазов и металлов, говорится в совместной декларации по итогам встречи глав МИД стран G7 в Токио. "Для того чтобы снизить доходы, получаемые Россией от экспорта, мы ускорим наши консультации по энергетике, металлам и всем непромышленным алмазам, включая те, которые добываются, обрабатываются или производятся в России", - говорится в итоговом заявлении. Агентство Рейтер ранее передавало, что еще до конца октября ожидается заявление G7 по алмазам из России, после чего последует предложение ЕС по новому пакету санкций против РФ. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили. Встреча глав МИД G7 под председательством Японии прошла 7 и 8 ноября в Токио. Она стала второй в этом году очной встречей в Японии и первой на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи стали ситуация на Ближнем Востоке, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html

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в мире, россия, япония, токио, ёко камикава, владимир путин, g7, евросоюз, санкции в отношении россии