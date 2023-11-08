Страны G7 ускорят консультации по санкциям против алмазов из России
Страны G7 ускорят консультации по введению санкций против российских алмазов
© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7. Архивное фото
ТОКИО, 8 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" ускорят консультации по введению санкций в отношении российских алмазов и металлов, говорится в совместной декларации по итогам встречи глав МИД стран G7 в Токио.
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"Для того чтобы снизить доходы, получаемые Россией от экспорта, мы ускорим наши консультации по энергетике, металлам и всем непромышленным алмазам, включая те, которые добываются, обрабатываются или производятся в России", - говорится в итоговом заявлении.
Агентство Рейтер ранее передавало, что еще до конца октября ожидается заявление G7 по алмазам из России, после чего последует предложение ЕС по новому пакету санкций против РФ.
При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.
Встреча глав МИД G7 под председательством Японии прошла 7 и 8 ноября в Токио. Она стала второй в этом году очной встречей в Японии и первой на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи стали ситуация на Ближнем Востоке, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.