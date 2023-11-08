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В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:49 08.11.2023 (обновлено: 10:50 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/fsb-1908081414.html
В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб - РИА Новости, 08.11.2023
В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
В Бурятии задержали пособника украинской разведки, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону киевского режима, сообщила пресс-служба ФСБ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:49
2023-11-08T10:50
общество
россия
фсб
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
республика бурятия
украина
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Бурятии задержали пособника украинской разведки, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону киевского режима, сообщила пресс-служба ФСБ.&quot;Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации&quot;, — говорится в релизе.В ФСБ добавили, что вербовщик использовал как аргументы фейки о российской армии. Кроме того, он обещал дезертирам организовать связь с его кураторами из украинских спецслужб и террористического полка "Азов"*.Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. По этой статье ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231107/zaderzhanie-1907803357.html
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республика бурятия
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Задержание пособника украинской разведки в Бурятии. Видео ФСБ России
ФСБ России задержала пособника украинской разведки в Бурятии, он склонял российских военных перейти на сторону ВСУ непосредственно в зоне проведения спецоперации, возбужденно дело о госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ.
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общество, россия, фсб, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика бурятия, украина
Общество, Россия, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Республика Бурятия, Украина
В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб

ФСБ: в Бурятии задержан вербовщик украинских спецслужб

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Бурятии задержали пособника украинской разведки, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону киевского режима, сообщила пресс-служба ФСБ.
«

"Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", — говорится в релизе.

В ФСБ добавили, что вербовщик использовал как аргументы фейки о российской армии. Кроме того, он обещал дезертирам организовать связь с его кураторами из украинских спецслужб и террористического полка "Азов"*.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. По этой статье ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
Расследование продолжается.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Вчера, 04:08
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияФСБВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика БурятияУкраина
 
 
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