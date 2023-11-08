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В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб - РИА Новости, 08.11.2023
В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
В Бурятии задержали пособника украинской разведки, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону киевского режима, сообщила пресс-служба ФСБ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:49
2023-11-08T09:49
2023-11-08T10:50
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Бурятии задержали пособника украинской разведки, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону киевского режима, сообщила пресс-служба ФСБ."Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", — говорится в релизе.В ФСБ добавили, что вербовщик использовал как аргументы фейки о российской армии. Кроме того, он обещал дезертирам организовать связь с его кураторами из украинских спецслужб и террористического полка "Азов"*.Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. По этой статье ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231107/zaderzhanie-1907803357.html
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Задержание пособника украинской разведки в Бурятии. Видео ФСБ России
ФСБ России задержала пособника украинской разведки в Бурятии, он склонял российских военных перейти на сторону ВСУ непосредственно в зоне проведения спецоперации, возбужденно дело о госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ.
2023-11-08T09:49
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Общество, Россия, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Республика Бурятия, Украина
В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
ФСБ: в Бурятии задержан вербовщик украинских спецслужб