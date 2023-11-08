https://ria.ru/20231108/fsb-1908081414.html

В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб

В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб - РИА Новости, 08.11.2023

В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб

В Бурятии задержали пособника украинской разведки, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону киевского режима, сообщила пресс-служба ФСБ. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:49

2023-11-08T09:49

2023-11-08T10:50

общество

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

республика бурятия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Бурятии задержали пособника украинской разведки, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону киевского режима, сообщила пресс-служба ФСБ."Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", — говорится в релизе.В ФСБ добавили, что вербовщик использовал как аргументы фейки о российской армии. Кроме того, он обещал дезертирам организовать связь с его кураторами из украинских спецслужб и террористического полка "Азов"*.Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. По этой статье ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231107/zaderzhanie-1907803357.html

россия

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Задержание пособника украинской разведки в Бурятии. Видео ФСБ России ФСБ России задержала пособника украинской разведки в Бурятии, он склонял российских военных перейти на сторону ВСУ непосредственно в зоне проведения спецоперации, возбужденно дело о госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ. 2023-11-08T09:49 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, фсб, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика бурятия, украина