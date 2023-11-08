https://ria.ru/20231108/frg-1908207002.html

ФРГ начала постепенный вывод своих систем ПВО и военный персонал из Польши

ФРГ начала постепенный вывод своих систем ПВО и военный персонал из Польши - РИА Новости, 08.11.2023

ФРГ начала постепенный вывод своих систем ПВО и военный персонал из Польши

Германия приступает к постепенному выводу трех своих систем ПВО Patriot и обслуживающих их военнослужащих из Польши, сообщило в среду министерство обороны ФРГ. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:11

2023-11-08T17:11

2023-11-08T22:09

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Германия приступает к постепенному выводу трех своих систем ПВО Patriot и обслуживающих их военнослужащих из Польши, сообщило в среду министерство обороны ФРГ."В пятницу, 10 ноября 2023 года, немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению повышенной бдительности", - говорится в заявлении минобороны. "После прощального построения 15 ноября 2023 года будет осуществляться постепенный вывод в Германию персонала и трех задействованных огневых единиц", - добавило министерство.Германия поставила в Польше свои системы Patriot вместе с экипажами в январе после того, как на территорию республики упала ракета С-300 ПВО Украины, убив двух человек. Всего в Польше развернуто три немецкие системы Patriot, которые обслуживают около 320 военнослужащих Бундесвера.В апреле немецкие СМИ сообщали, что системы ПВО будут оставаться в Польше лишь до июня, после чего польский министр обороны Мариуш Блащак высказался за более длительное их пребывание в стране. В августе сообщалось, что системы останутся в Польше до конца года.

https://ria.ru/20231108/slovakiya-1908189948.html

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